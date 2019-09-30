Milletvekili Günay'dan Sarıcakaya ilçesine ziyaret

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Sarıcakaya ilçesini ziyaret etti.

Kozabirlik'i ziyaret eden Günay, Türkiye'de ipek böcekçiliği olarak tanımlanan faaliyetin aslında dut fidanı yetiştirilmesinden ham ipek elde edilinceye kadar ipek böceği tohumu üretimi, kuluçka, ipek böceği bakım ve beslemesi, koza üretimi ve kozadan ipek çekilmesini kapsadığını belirtti.

Günay, bin 500 yıllık geçmişi olan bu tarımsal faaliyetin Eskişehir ve Türkiye için dış pazar kapasitesine sahip stratejik bir faaliyet kolu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aile içindeki 7'den 77'ye tüm bireylerin iş gücünün değerlendirilebildiği, 40-45 gün gibi kısa bir sürede gelir sağlanması mümkün olan bu faaliyet için yapılan yatırımlar bizleri mutlu ediyor. Bugün burada birlikçe şehrimizde oluşturulan 100 bin kapasiteli fidanlıkta, çelikten yaprak dut fidanı üretimi gerçekleştiriliyor. İpek böcekçiliğini en önemli avantajı da tüm üreticilere ürün alım garantisi verilmesidir.

Türkiye'de ipek böcekçiliğinin gelişimi için Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli adımları atmaya devam ediyor. İpek böcekçiliği 2002 yılından bu yana doğrudan destek kapsamında değerlendiriliyor. 2006 yılından itibaren ise bu faaliyet 'Hayvancılığı Destekleme Kararnamesi' kapsamına alınmış ve bakanlık bütçesi içerisinden fonlanmaya başlanmıştır. Bakanlığımız ayrıca ücretsiz tohum ve fidan dağıtımı da yapmaktadır."