Son Dakika Haberleri: Milletvekili Günay'dan Sarıcakaya ilçesine ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Milletvekili Günay'dan Sarıcakaya ilçesine ziyaret

1 saat önce

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Sarıcakaya ilçesini ziyaret etti.

Milletvekili Günay'dan Sarıcakaya ilçesine ziyaret, System.String[]

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Sarıcakaya ilçesini ziyaret etti.

Kozabirlik'i ziyaret eden Günay, Türkiye'de ipek böcekçiliği olarak tanımlanan faaliyetin aslında dut fidanı yetiştirilmesinden ham ipek elde edilinceye kadar ipek böceği tohumu üretimi, kuluçka, ipek böceği bakım ve beslemesi, koza üretimi ve kozadan ipek çekilmesini kapsadığını belirtti.

Günay, bin 500 yıllık geçmişi olan bu tarımsal faaliyetin Eskişehir ve Türkiye için dış pazar kapasitesine sahip stratejik bir faaliyet kolu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aile içindeki 7'den 77'ye tüm bireylerin iş gücünün değerlendirilebildiği, 40-45 gün gibi kısa bir sürede gelir sağlanması mümkün olan bu faaliyet için yapılan yatırımlar bizleri mutlu ediyor. Bugün burada birlikçe şehrimizde oluşturulan 100 bin kapasiteli fidanlıkta, çelikten yaprak dut fidanı üretimi gerçekleştiriliyor. İpek böcekçiliğini en önemli avantajı da tüm üreticilere ürün alım garantisi verilmesidir.

Türkiye'de ipek böcekçiliğinin gelişimi için Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli adımları atmaya devam ediyor. İpek böcekçiliği 2002 yılından bu yana doğrudan destek kapsamında değerlendiriliyor. 2006 yılından itibaren ise bu faaliyet 'Hayvancılığı Destekleme Kararnamesi' kapsamına alınmış ve bakanlık bütçesi içerisinden fonlanmaya başlanmıştır. Bakanlığımız ayrıca ücretsiz tohum ve fidan dağıtımı da yapmaktadır."

Milletvekili, Sarıcakaya, Eskişehir, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den istifa eden Davutoğlu, kuracağı partide "şaibe" şartı gözetiyor
Afganistan Türklerinin lideri, 77 yaşında hayatını kaybetti AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Yeni yargı paketini bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz AK Parti'den İmamoğlu'na çok sert eleştiri: Şımarık hareketlerin peşinden koşmayın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 15:44:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milletvekili Günay'dan Sarıcakaya ilçesine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]