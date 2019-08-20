Son Dakika Haberleri: Milletvekili Günay'dan yanan ormanlık alanda inceleme
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Milletvekili Günay'dan yanan ormanlık alanda inceleme

1 saat önce

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Seyitgazi ilçesi Yapıldak Mahallesi'nde orman yangının meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu.

Milletvekili Günay'dan yanan ormanlık alanda inceleme, System.String[]
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Seyitgazi ilçesi Yapıldak Mahallesi'nde orman yangının meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu.
Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 13 Ağustos'ta çıkan ve 30 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının ardından bölgede incelemelerde bulunan Günay'a, Seyitgazi Kaymakamı Murat Demirbilek, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ve Orman İşletme Merkez Müdürü Doğan Kiras eşlik etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, çıkış nedeni araştırılan yangına 20 dakika içinde müdahale eden Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.
Söndürme çalışmalarına yardımcı olan vatandaşlara da teşekkür eden Günay, şunları kaydetti:
"Hepsinden Allah razı olsun. Ayrıca Seyitgazi Kaymakamımız Sayın Murat Demirbilek de yangının ilk saatlerinden itibaren hem çalışmalara destek vermiş hem de yangın kontrol altına alınıncaya kadar alanda bulunmuştur. Devlet olarak tüm imkanlar seferber edilmiş ve Sayın Kaymakamımız nezaret etmiştir. Burada çevre illerden gelen destekler de çok önemli olmuştur, şehrim adına teşekkür ederim. Bu yangının birlik ve beraberlik sayesinde bir felakete dönüşmesi önlenmiştir. Kaybettiğimiz ağaçlarımız için üzgünüz. Yanan ağaçlar numaralandırılarak ve işaretlenerek kereste ağaç haline getiriliyor. Bölgeye yeni fidanları hep birlikte dikeceğiz, bir yıl içinde yanan alan tekrar yeşillenecek ve canlanacak."
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Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:44 Kaynak: AA
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