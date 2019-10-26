Milletvekili Günay'dan Yunus Emre Devlet Hastanesine ziyaret

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, yenileme çalışmaları ve yeni bina inşaatları tamamlanan Yunus Emre Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yetkili personel ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgi alan Günay, yeni yenidoğan bölümünü inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, Yunus Emre Devlet Hastanesinin kapasitesinin küçüldüğü gibi bir algı yaratılmak istendiğini belirterek, bu algının aksine kapasite artırılarak yeni binada 100 bin metrekare kapalı alanda 825 tescilli yatakla hizmet verilmeye başlandığını kaydetti.

Hastanenin eski binasında nitelikli yatak oranı yüzde 35 iken yeni binada nitelikli yatak oranı yüzde 100'e çıkartıldığına değinen Günay, şunları ifade etti:

"Üremeye Yardımcı Tedavi Ünitesi (ÜYTE) tescili alınmış ve haziran 2019 tarihinde hizmete giren bu birimimizde çok başarılı çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca hastanemiz ana binasında Cerrahi Onkoloji, Göz Nakil Merkezi, Endoskopi Üniteleri, Anjiyografi, Palyatif Bakım ve Yara Bakım Kliniği gibi birçok nitelikli sağlık hizmeti sunulmaya devam etmektedir. Daha önce hastanemizde hizmet verilmeyen Çocuk Hastalıkları Klinikleri, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği hizmet vermeye başladı. Bugün de bunun için buradayız. Bu branşla ilgili alanları gezdik, dünya standartlarında bir servis olmuş. Önümüzdeki günlerde de ana bina yerleşkesinde ayaktan fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti de verilmeye başlanacaktır. Senelerdir hükümet olarak vatandaşlarımızın nitelikli sağlık hizmetine en kolay şekilde erişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."