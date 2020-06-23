Milletvekili Günay, İnönü ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Milletvekili Günay, İnönü ilçesini ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İnönü ilçesine ziyarette bulundu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İnönü ilçesine ziyarette bulundu.

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Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Emine Nur Günay ilçede hayata geçirilen ve planlanan projeleri inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, Ilıca Havuzları ve Sosyal Tesisleri hakkında İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'tan bilgi aldığını belirterek, söz konusu projenin 2021 yılında hizmete gireceğini aktardı.

Keklik Yetiştirme ve Kuluçka Merkezini de ziyaret ettiğini duyuran Günay, şunları bildirdi:

"120 kekliğin 120 de kuluçkadan yetişen yavrusu var. Belediye Başkanımız Kadir Bozkurt ile iki yetişkin kekliği doğaya bıraktık. Üretim her zaman önceliğimiz. Daha sonra İnönü Belediyesince yapılan Ilıca yol asfaltlama çalışmalarını inceledik. Muhtarlarımız ve halk tarafından talep edilen ve haziranın son haftasında başlayacak Kümbetler mevkisi 550 metre uzunluk 12 metre genişlikte bölünmüş yol alt geçit bağlantı yolunu ve TOKİ alanını ziyaret ettik. Çöp alanı olarak kullanılan, çevre ve sağlık tehdidi oluşturan arazi İnönü Belediyesi tarafından temizlenmiş ve ceviz ağaçları ile ağaçlandırma yapılarak ilçemize ve doğaya kazandırılmıştır. Bu projeler ile İnönü bir çekim merkezi haline gelecek inşallah."

Emine Nur Günay, Milletvekili, Eskişehir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milletvekili Günay, İnönü ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

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