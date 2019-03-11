Son Dakika Haberleri: Milletvekili Güneş Adaylara Destek İçin Çalışmaları Sürdürüyor

Milletvekili Güneş Adaylara Destek İçin Çalışmaları Sürdürüyor

1 saat önce

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, seçim çalışmaları kapsamında Yenice ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşlardan destek istedi.

Milletvekili Güneş Adaylara Destek İçin Çalışmaları Sürdürüyor, System.String[]
AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, seçim çalışmaları kapsamında Yenice ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşlardan destek istedi.

31 Mart yerel seçim için destek çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş Yenice ilçesine bağlı Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Köy muhtarları tarafından karşılanan Güneş, üç köyün ortak olarak kullanacağı ve yapımı devam eden köy konağında ve düğün salonunda incelemelerde bulundu. Şirinköy Muhtarı Mustafa Dayı, milletvekili Güneş'ten düğün salonu yapımı için iller bankasından gelen paranın Yenice İlçe Özel İdaresine hızlı bir şekilde aktarılması için yardım istedi. Talepleri dinleyen Güneş, sıkıntıların en kısa zamanda çözülmesi için elinden geleni yapacağını söyledi. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Güneş, üç köyün gençlerinin ortak kullanabileceği halı sahanın Mart ayı içerisinde ihalesinin yapılacağının müjdesini de verdi.

Esnafları tek tek gezen Güneş, yerel seçimlerde merkezi hükumetin desteğini alabilecek bir adayın bölge için önemli işler yapabileceğini belirterek, AK Parti adayları için vatandaşlardan destek istedi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:18 Kaynak: İHA

Yenice, Karabük, AK Parti, Milletvekili, Politika
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