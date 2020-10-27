Milletvekili Güneş: " Kardemir Kavşağı'nda yer teslimi yapıldı" - Son Dakika

Milletvekili Güneş: " Kardemir Kavşağı'nda yer teslimi yapıldı"

27.10.2020 12:13
Milletvekili Güneş:

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, yıllardır yapılması beklenen şehrin ana girişi ve ana arteri olan Kardemir Kavşağı'nın ihale sürecinin tamamlandığını ve kısa sürede çalışmaların başlayacağını söyledi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, yıllardır yapılması beklenen şehrin ana girişi ve ana arteri olan Kardemir Kavşağı'nın ihale sürecinin tamamlandığını ve kısa sürede çalışmaların başlayacağını söyledi.

Milletvekili Güneş, Kardemir Kavşağının Karabüklüler için önemli olduğunu kaydederek, " r. Ayrıca böyle bir dönemde bu maliyette bir yatırımın ihalesi yapılarak işin başlayacağı noktaya gelmesi önemli. Çünkü son dönemde bilhassa pandemi döneminde yeni yatırımlar bu mana da çok yapılmıyor. Bize bunu Bakan bey de ifade etti. Türkiye'de yeni yatırım yapılmışsa bunlardan birisi Kardemir Kavşağı'dır dedi. Tahmin ediyorum 80 Milyon TL yaklaşık maliyeti olan bir projeydi. Geçtiğimiz Ağustos ayında ihalesi yapıldı. Çok katılım oldu. Yüze yakın önemli firma ihaleye girdi. ve ihale süreci çok çekişmeli geçti ve şu anda firmamız belirlendi. 23 Ekim'de de yer teslimi yapıldı. Önümüzdeki 10 gün içerisinde ilgili firma tabi Karabük'te paydaşları olan Karabük Belediyesi, Kargaz, Başkent Elektrik ve Telekom'la koordinasyon toplantısı yaparak alt yapı düzenleyecekler ve işlem başlamış olacak. 700 iş günü süresi var ve 2022'de tamamlanması hedefliyor. Bizim temennimiz ise bu kavşağın uzun sürmeden tamamlanmasıdır" dedi.

Kardemir Kavşağı'ndaki trafik sorununun çözülmemesi durumunda Karabük'teki trafik sorunun çözülmesinin mümkün olamayacağını vurgulayan Güneş, bu noktanın herkesi alakadar ettiği bir güzergah olduğunu da ifade etti. - KARABÜK

Milletvekili Güneş: Kardemir Kavşağı'nda yer teslimi yapıldı

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Milletvekili, AK Parti, Karabük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milletvekili Güneş: ' Kardemir Kavşağı'nda yer teslimi yapıldı' - Son Dakika

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