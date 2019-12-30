Milletvekili Güneş, Kaşbelen köyünde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Güneş, Kaşbelen köyünde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Milletvekili Güneş, Kaşbelen köyünde incelemelerde bulundu

6 saat önce

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, merkez ilçeye bağlı Kaşbelen köyünde incelemelerde bulundu.

Milletvekili Güneş, Kaşbelen köyünde incelemelerde bulundu, System.String[]

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, merkez ilçeye bağlı Kaşbelen köyünde incelemelerde bulundu.

AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, Uşak Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş ile birlikte köye giden Güneş, köy kahvesinde vatandaşların taleplerini dinledi.

Muhtar Erol Caran ile birlikte köyü gezen Güneş, köydeki toprak futbol sahasının çim sahaya dönüştürüleceğini söyledi.

Gençlerin daha fazla spor yapmasını istediklerini belirten Güneş, "Misafirperverlikleri için Kaşbelen sakinlerine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın taliplerini yerinde görmek için köy ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Kaşbelenli gençlerimiz köyün futbol sahasının çim olmasını istedi. Biz de en kısa sürede bu talebi yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:16 Kaynak: AA
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