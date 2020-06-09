Milletvekili Güneş, mecliste Karabük hakkında bilgi verdi - Son Dakika

Milletvekili Güneş, mecliste Karabük hakkında bilgi verdi

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündem dışı konuşmada söz alarak Karabük'ün il oluşunun 25. yılı dolayısıyla konuşma yaptı.

Milletvekili Güneş, mecliste Karabük hakkında bilgi verdi, System.String[]

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündem dışı konuşmada söz alarak Karabük'ün il oluşunun 25. yılı dolayısıyla konuşma yaptı.


AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, TBMM Genel Kurulu'nda Karabük'ün İl oluşunun 25. Yıl dönümü ile ilgili söz alarak, Demirçelik Fabrikalarının geçmişi, bugünü ve Karabük turizmi ile ilgili konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında Demir-Çelik fabrikalarının 90'lı yıllarda yaşadığı zor günleri değerlendiren Güneş, Kardemir'in Karabük halkının özverisi ve fedakarlığı ile ayakta kaldığını ve AK Parti iktidarı ile yeniden kendini yenileyerek ilkleri gerçekleştirdiğini vurguladı.


Dünyada yaşanan pandemi dolayısıyla insanların uzun bir süre evlerinden çıkamadığını vurgulayan Vekil Güneş, TBMM kürsüsünden tüm Milletvekillerini ve Türkiye'yi Karabük'e davet etti.


Güneş, Karabük'ün 6 Haziran 1995 yılında 250 bin nüfusa ulaştığını hatırlatarak, Zonguldak'tan Safranbolu, Yenice ve Eflani, Çankırı'dan da Eskipazar, Ovacık ilçelerini bünyesine alarak Türkiye'nin 78. ili olduğunu kaydetti.


Karabük halkının ilk Türk Demir ve Çeliğini üretmenin haklı gururunu yaşadığını ifade eden Güneş, "Karabük ve Demir-Çelik fabrikaları Genç Cumhuriyetin sanayileşme atılımlarına ilk günden itibaren okul ve rehber olmuştur. Ancak, İlk göz ağrımız Demir-Çelik Fabrikaları 90'lı yıllarda alınan 5 Nisan kararları ile kapanmanın eşiğine gelmiştir. Aynı tarihli kararla Demir-Çelik fabrikaları özelleştirilirken, Karabük'ün de il olması kararı alınmıştır. 1 Lira Sembolik bedel ile Karabük halkına satılan fabrikanın içinde bulunduğu durum, şehrimizin il olmasına rağmen sevincimizin buruk yaşanmasına neden olmuştur. 2000'li yıllara kadar Karabük halkının özverisi ve fedakarlığı ile güçlükle ayakta kalmaya çalışan fabrikamız, 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesi ve uygulanan destek programı çerçevesinde kendini yenileyerek ülkemize ilkleri yeniden yaşatmaya başlamıştır. Üretimini demir ve çelikle sınırlandırmayan fabrikamız, son yıllarda ihtiyaç duyduğumuz sanayi ürünlerini yerli ve milli imkanlarla üretmeye başlamıştır" dedi.


KARDEMİR'in katma değeri yüksek ürünleri hakkında da bilgi veren Güneş, şu görüşlere yer verdi: "Tren rayı, tren tekeri, dünyada sayılı tesiste üretilebilen kalın kangal ve otomobil lastiklerinde kullanılan tekerlek çeliğini ilk kez Karabük'te yerli ve milli imkanlarla üretmektedir. KARDEMİR ülkemizde tek, dünyada sayılı ray üreticisi durumundadır. 2007 den bugüne kadar 1,5 milyon ton tren rayı üretilmiştir. Bu raylarla 12 bin KM uzunluğunda demiryolu döşenmiştir. Faaliyete başladığı dönemde yıllık 150 bin ton çelik üretirken, bugün yıllık 2,5 milyon ton çelik üretimiyle önemli bir sanayi hedefi gerçekleştirmektedir. Bu nitelikli ürünler hedeflediğimiz milli sanayi politikamız doğrultusunda dışa bağımlılığımızı azaltmaktadır."


KARDEMİR'in geçmişte olduğu gibi bugün de Türk sanayisine öncülük etme görevini sürdürmeye devam ettiğini dile getiren Güneş, "Bu gücün arkasında güçlü bir irade ve millet desteği vardır. İktidara geldiği ilk günden itibaren Kardemir'den desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetlerimize şükran borçluyuz" dedi.


Karabük'ün Safranbolu ve diğer ilçelerinin modernite ile geleneğin en güzel şekilde iç içe geçtiği tarihi, kültürel değerleri ve sahip olduğu doğal güzellikleri ile ülkenin önemli köşelerinden olduğunu belirterek, "Karabük ve çevresinin özellikle turizm alanında önemli bir yeri vardır. Yılda 1.5 milyon dan fazla insan ilimize gelerek hem tarihi dokuyu hem de doğal güzellikleri görme imkanı bulmaktadır. Karabük her yıl nüfusunun 5 katı üzerinde ziyaretçiyi misafir etmektedir. Karabük için bu çok önemli bir değerdir. Tarihin canlı kaldığı Safranbolu tarih kokan dokusuyla en büyük ilgiyi kendisine çekmektedir. Geçtiğimiz yıl faaliyete açtığımız Karaağaç Keltepe Kayak Merkezi hem bölgemizden hem de ülkemizden kayak severlerin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Bakla Bostan Milli Parkımız, Sarıçiçek Ören Yeri ve Ulu Yayla, yeşil Yenicemizin Ihlamur Ormanları, doğa severler ve kampçılar için bulunmaz mekanlardır. Bunu en iyi bilen buralara ziyarete gelen misafirlerimizdir. Ovacık Kaya Mezarları, Eskipazar Hadrianapolis Antik Kenti, Gölleriyle meşhur Eflanimizin masmavi göletleri tüm güzellikleriyle ülkemizin dört bir yanından yine ziyaretçi çekmektedir. Son yıllarda Valiliğimiz ve Belediyelerimizin katkılarıyla ilimizin doğal güzellikleri daha çok tanınmakta ve bu güzellikler kendine has turist kitlesi oluşturmaktadır.Pandemi sürecinde insanlarımız evlerinden uzun bir süre çıkamadı. Doğaya olan özlem bir hayli artış gösterdi. Artık seyahat sınırlamalarımız kalmadı. Ülkemizin kültür ve doğa cenneti olan Karabük, Safranbolu ve diğer ilçelerimize tüm yurttaşlarımızı bu kürsüden davet ediyorum. İnanıyorum ki gelen bir daha gelmek isteyecek ve birçok tanıdığı ile bu güzellikleri paylaşacaktır" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Milletvekili, Niyazi Güneş, AK Parti, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 06:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milletvekili Güneş, mecliste Karabük hakkında bilgi verdi - Son Dakika

Son Dakika

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi 40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu         
00:36
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur         
00:03
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi         
23:57
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi         
23:49
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi         
23:21
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler         
23:13
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor         
23:08
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi         
23:05
Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi         
22:57
Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı         
22:54
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti         
22:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık         
22:39
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri         
22:26
Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük         
22:22
Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi         
22:13
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı         
22:12
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır         
22:05
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı         
22:00
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü         
22:00
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış         
21:42
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor         
21:35
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın         
21:32
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu         
21:18
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek 2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek         
21:17
Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü         
21:00
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı         
20:50
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi         
20:50
İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı         
20:49
Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı         
20:49
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi         
20:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 01:18:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Güneş, mecliste Karabük hakkında bilgi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]