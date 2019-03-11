Milletvekili Güneş'ten Köy Ziyaretleri
1 saat önce
AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Yenice ilçesi ve Yortan Beldesinde ki bazı köylere ziyarette bulundu.
AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş
, Yenice
ilçesi ve Yortan Beldesinde ki bazı köylere ziyarette bulundu.
Köy ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Güneş, "Sürekli halkımızla iç içe oluyoruz. Köylerimiz de bizim için çok önemli. Onların sorunlarını dinliyor, çalışmalarımızı anlatıyoruz.Yapılan çalışmaları yerinde görüyoruz. Köylülerimizle sohbet ediyoruz. Sıkıntılarını not alıp gidermek için girişimlerde bulunuyoruz. Gezilerimiz devam edecek." diye konuştu.
Güneş, ilçe ve belde merkezinde de esnaf gezilerinde bulundu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:03 Kaynak: AA
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş İstifadan Döndü
TRT Yine Çok Tartışılacak! İşte Partilere Ayırdıkları Yayın Süresi
Türkiye'den ABD'nin S-400 Tehditlerine Cevap: Birilerinin Kaprisini Bekleyecek Değiliz
MHP'li Cemal Enginyurt'tan Kriz Çıkaracak Sözler: 1 Aydır Ampulün Altında Konuşuyorum