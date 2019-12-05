Son Dakika Haberleri: Milletvekili Güneş, Uşak 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Milletvekili Güneş, Uşak 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Milletvekili Güneş, Uşak 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti

6 saat önce

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" dolayısıyla Uşak 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti.

Milletvekili Güneş, Uşak 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" dolayısıyla Uşak 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti.

Güneş, ziyarette, merkezdeki sağlık görevlileri ile sohbet etti, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sağlık çalışanlarına telsizden seslenerek onları tebrik eden Güneş, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde her geçen gün daha ileri seviyeye geldiğini söyledi.

Acil sağlık hizmetlerinin önemine değinen Güneş, "Acil sağlık çalışanlarının çok önemli bir vazife yapıyor. Oluşabilecek her türlü sağlık soruna ilk müdahale eden sizlersiniz. Büyük fedakarlıkla görevinizi yaptığınızı biliyorum. Her birinizle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:00 Kaynak: AA
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