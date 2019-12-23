Milletvekili Gürer'in dernek ziyaretleri - Son Dakika
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Milletvekili Gürer'in dernek ziyaretleri

6 saat önce

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bor Balkan Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şubesini ziyaret etti.

Milletvekili Gürer'in dernek ziyaretleri, System.String[]

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bor Balkan Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şubesini ziyaret etti.

Gürer, Bor Balkan Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaretinde, Başkanı Abdullah Özdamar ve dernek yöneticilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı, gazeteci Necmi Pişkin ile sanatsal faaliyetleri hakkında görüştü.

Gürer, Niğde'nin farklı zamanlarda göç veren ve alan bir il olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu durum zengin bir kültür dokusu oluşturuyor. Osmanlılar döneminde Kıbrıs ve Balkanlara göç veren Niğde, cumhuriyet döneminde ise Balkanlar ve Orta Asya'dan göç aldı. Balkan coğrafyasının farklı yerlerinden gelen soydaşlar, Niğde'de 20'ye yakın köye, yoğun olarak da Niğde merkez ve Bor'a yerleşti. Soydaşlarımızın Niğdemizin sosyal ve kültürel zenginliğine önemli katkısı ve gelişimine büyük destekleri var."

Gürer, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şubesini de ziyaretinde de bazı gazilerin emeklili maaşlarının kesilmesine tepki gösterdi.

Gürer, "15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler için toplanan destek paraları 3,5 yıldır verilmedi. Gaziler ve şehit aileleri olarak farklı ayrımlar var. Vatanı, ülkesi için canını feda eden, vatana hizmetiyle gururlanan şehit ailesi ve gazilerimize haksızlıkları kabul etmek mümkün değil. SGK'nın yeni düzenlemesi, beş yıldır maaş alanlar için büyük bir mağduriyet yarattı." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:46 Kaynak: AA
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