Milletvekili Güvenç, "Aromatik Yağlar ve Arı Ürünleri Festivali"ne katıldı - Son Dakika
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Milletvekili Güvenç, "Aromatik Yağlar ve Arı Ürünleri Festivali"ne katıldı

23.07.2022 18:58
Milletvekili Güvenç, "Aromatik Yağlar ve Arı Ürünleri Festivali"ne katıldı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Afşin Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Aromatik Yağlar ve Arı Ürünleri Festivali"ne katıldı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Afşin Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Aromatik Yağlar ve Arı Ürünleri Festivali"ne katıldı.

Güvenç, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi ve partililerle lavanta tarlası ve arı evinde incelemelerde bulundu.

Lavanta ve arı evi projelerinin Türkiye'ye model olan bir çalışma olduğunu aktaran Güvenç, şöyle devam etti:

"Son dönemde Afşin'de aromatik bitkiler ve arı ürünleri gibi yükselen bir değer var. Burada lavanta üretiminde söz sahibi olma yolunda önemli adımlar atıldı. Aynı zamanda arıcılık ve bal ürünleri üretme konusunda ciddi projeler yapıldı. Bu konuda Afşin Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven çok ciddi emek sarf etti. Sadece Afşin'e değil, tüm Türkiye'ye örnek olabilecek bir çalışma içerisinde."

Belediye Başkanı Güven de tek parça olarak büyük bir lavanta tarlasını ilçeye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Güvenç ve beraberindekiler daha sonra Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ziraat Odası, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek esnafla da bir araya geldi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milletvekili Güvenç, 'Aromatik Yağlar ve Arı Ürünleri Festivali'ne katıldı - Son Dakika

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