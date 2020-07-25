Milletvekili Habibe Öçal, elsiz ve ayaksız doğan üniversite öğrencisiyle kek yaptı - Son Dakika

Milletvekili Habibe Öçal, elsiz ve ayaksız doğan üniversite öğrencisiyle kek yaptı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, kentte elleri ve ayakları olmadan dünyaya gözlerini açan ve zorlu çocukluk döneminin ardından okuyarak üniversiteye kadar gelen Hakan Şahan ve kardeşini evlerinde ziyaret ederek kek yaptı.

Milletvekili Habibe Öçal, elsiz ve ayaksız doğan üniversite öğrencisiyle kek yaptı, System.String[]

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, kentte elleri ve ayakları olmadan dünyaya gözlerini açan ve zorlu çocukluk döneminin ardından okuyarak üniversiteye kadar gelen Hakan Şahan ve kardeşini evlerinde ziyaret ederek kek yaptı.

Öçal, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile merkez Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Hakan Şahan ve ailesini ziyaret etti.

Burada aileyle sohbet eden Öçal, daha sonra Hakan ve Şerife Şahan kardeşlerle kek yaptı.

Ziyaretini sosyal paylaşım sitesinden de paylaşan Öçal, "Bugün siyaset gömleğini üzerimizden çıkarıp mutfak önlüğünü üzerimize serdik." ifadesini kullandı.

Elsiz ve ayaksız doğan ama hayata sıkı sıkı sarılan Hakan Şahan'ın başarılarına dikkat çeken Öçal, şunları kaydetti:

"Hakan kardeşimizin doğuştan elleri ve ayakları yok. Ancak insanın hayata tutunmasına, kendisiyle barışık olmasına herhangi bir engel yoktur diyerek hayata dört elle sarılmış. Ayrıca kendileri şehrimizin yemek fenomenleri. 'Beraber bir yemek yapalım' dediler ve bizi kocaman gönüllerine ve tertemiz yüreklerine davet ettiler. Sonuç olarak dünyanın en güzel ve en özel kekini birlikte yaptık ve engelleri birlikte kaldırdık."

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü 2. sınıfa devam eden Şahan kardeşler de Öçal'a ziyaret ve desteğinden dolayı teşekkür etti.

Kahramanmaraş, Milletvekili, Habibe Öçal, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 04:09

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milletvekili Habibe Öçal, elsiz ve ayaksız doğan üniversite öğrencisiyle kek yaptı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

70 bin hükümlüyü ilgilendiren koronavirüs izin süresi 2 ay daha uzatıldı İBB'nin Halk Süt dağıtım ekibi bir grubun saldırısına uğradı İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı Apartmanın üzerine düşen uçak büyük korku yaşattı: 3 ölü, 1 çocuk yaralı Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Fenerbahçe, Mahmut'u ve İrfan'ı istedi ama göndermedik Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev! Canlı anlatım Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi Avrupa yarışında Beşiktaş avantajı yakaladı! Canlı anlatım Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı 3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı 3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı Galatasaray Falcao'yu takımdan gönderirse, Mario Mandzukic'e teklif yapacak
ABD'li şarkıcı Della Miles'tan Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek geldi ABD'li şarkıcı Della Miles'tan Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek geldi         
16:52
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım         
16:47
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor         
16:38
100 yıllık 100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı         
16:27
Aleyna Tilki, Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı         
15:51
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz         
15:42
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi         
15:12
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi         
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı         
14:54
Galatasaray, takımda kalmak isteyen Falcao için teklif gelmesi halinde satışa onay verecek Galatasaray, takımda kalmak isteyen Falcao için teklif gelmesi halinde satışa onay verecek         
14:37
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır         
14:25
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum         
14:02
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı         
13:57
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada         
12:36
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı         
12:30
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında         
12:16
Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti         
11:27
Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor         
11:13
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti         
11:02
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi         
10:44
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi         
10:41
İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu         
10:39
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu         
10:38
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor         
10:13
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor         
09:41
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı         
09:40
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti         
09:35
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu         
09:34
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı         
09:10
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz? Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?         
08:07
Tartıştığı kardeşini öldüren ağabey, saklandığı ormanda yakalandı Tartıştığı kardeşini öldüren ağabey, saklandığı ormanda yakalandı         
04:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2020 22:31:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Habibe Öçal, elsiz ve ayaksız doğan üniversite öğrencisiyle kek yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei