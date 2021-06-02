Milletvekili Hakan Kahtalı'dan ihracattaki artışa vurgu - Son Dakika

Milletvekili Hakan Kahtalı'dan ihracattaki artışa vurgu

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, kentin tarım şehri olmasının yanı sıra sanayi üretiminde bölgede önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek ihracatın 2003'ten bu yana 4 kart attığını söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, kentin tarım şehri olmasının yanı sıra sanayi üretiminde bölgede önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek ihracatın 2003'ten bu yana 4 kart attığını söyledi.

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AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, beraberinde AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcıları Mahmut Boyraz, Mustafa Duyar ve Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ile birlikte 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Vahap Erdem ve yönetimini ziyaret etti. Burada OSB hakkında detaylı bilgiler alan Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya'nın tarım kenti olmasının yanı sıra sanayi alanında da bölgenin ve ülkenin göz bebeği durumunda olduğunu dile getirdi.

2. OSB'de şuanda 14 binin üzerinde çalışanın bulunduğunu ve yüzde yüz dolulukla çalıştığını kaydeden Kahtalı, "AK Parti dönemlerinde alt yapı ve hibe destekleri ile sanayi bölgelerimiz büyümeye devam ediyor. Buradaki OSB Meslek Yüksek Okulu ve lisesi ile eğitim gören öğrencilerimiz ileride sanayicilerimize katma değer üretmelerinde büyük destek verecek. Buradaki müteşebbis heyetimize de teşekkür ediyorum. Dünyadaki ekonomik şartları de göğüsleyerek dünya ile rekabet üretecek ürünleri üretiyorlar. 2003'ten bu yana kentte ihracatımız 4 katına çıktı" dedi.

Hükümet olarak verdikleri destek ve teşviklerle istihdamın artmasına da katkı sunduklarını kaydeden Kahtalı, 1 ve 3'üncü OSB'nin de tamamen gelişmesiyle buradaki istihdamın 40 binin üzerine çıkacağını da belirtti.

Milletvekili Ahmet Çakır da 3'üncü Organize Sanayi Bölgesinin uzun vadede Malatya'ya katkı sağlayacağını ifade ederek, "Yeni yatırımcıların gelebileceği bir alan burası. Burada verilen teşvikler çok önemli. Malatya her dönem içinde siyasi gayret ve çabalarla da her zaman yatırımcılar için avantajlı bir il olmuştur. Kentteki sanayinin gelişmesine paralel olarak çevre sağlığı içinde ciddi yatırımlar gerekiyor. Bunun başında da yer alan yeni artıma tesisinin yapılması ile bu endişelerin ortadan kalkacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

OSB bölgelerine girişlerdeki kavşak sorununa da dikkat çeken Çakır, "OSB girişlerinin kavşak yapısında ciddi düzenlemeler gerekiyor. Beylerderesi köprüsünü geçince burada kavşak çalışması yapılması adına Karayolları ekipleri gerekli ön çalışmayı başlattı. Bizler de bunun takipçisi olacağız. Bir yandan tarımı geliştirirken bir yandan da sanayinin kalkınması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 13:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Milletvekili Hakan Kahtalı'dan ihracattaki artışa vurgu - Son Dakika Ekonomi
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