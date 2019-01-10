AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Milletvekili Etyemez, "Bağımsız ve özgür basın, demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarındandır. 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminde vatanına, bayrağına, milletine sevdalı gazeteciler ve basın kuruluşları, demokrasiden yana olarak takdir topladı. Ülkemizin kalkınmasına, güçlenmesine, demokrasi standartlarının artmasına katkı sunan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle açıklama yaptı. Basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan 212 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1961 yılından itibaren 10 Ocak'ın Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlandığını hatırlatan Milletvekili Halil Etyemez, gazetecilerin her şartta milletin haber almasını ve bilgi edinmesini sağladığını, görevlerini başarılı bir şekilde yaptıklarını söyledi.

Gazetecilerin haber niteliği taşıyan olayları tarafsız, doğru ve hızlı bir şekilde halka ulaştırmanın gayreti içerisinde olduğunu belirten Milletvekili Etyemez, aynı zamanda halkın talep ve beklentilerini gündeme getirerek sorunların çözümüne katkı sunduklarını kaydetti.

Bağımsız ve özgür basının demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu vurgulayan Halil Etyemez, "Şüphesiz kamuoyunun doğru, tarafsız, ahlak kurallarına uygun haber almasını sağlamak demokrasinin gereğidir. Ülkemiz, basın özgürlüğü konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almakta, gazeteciler herhangi baskı olmadan yaşanan gelişmeleri takip edebilmekte, olanları son teknolojik yollarla halkımıza ulaştırabilmektedir." dedi.

15 Temmuz'da yaşanan hain darbe ve işgal girişiminde vatanına, bayrağına, milletine sevdalı gazetecilerin ve basın kuruluşlarının demokrasiden yana olduğunun altını çizen Etyemez, "Darbe ve işgal girişiminin ilk anından itibaren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet yetkililerimizin yaptığı darbe karşıtı açıklamaları kamuoyuna aktaran gazetecilerimiz ve basın kuruluşlarımız, demokrasiden yana olarak büyük takdir topladı. Basınımızın ve basın emekçilerimizin hainlere karşı dik durması, milletimizin alanlarda tanklara siper olması, bombalanmaya rağmen TBMM Genel Kurulumuzun açık kalması sayesinde darbe ve işgal girişimi önlendi. Ülkemizin bölünmesini bekleyen tek dişi kalmış canavarların hevesleri kursağında kaldı. Bu duygu ve düşüncelerle doğru, dürüst, ilkeli ve tarafsız haber yapan; ülkemizin kalkınmasına, güçlenmesine, demokrasi standartlarının artmasına katkı sunan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.