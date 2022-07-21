Yaklaşık bir yıldır yaşlılığa bağlık rahatsızlıklarından dolayı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat 'ın babası Ömer Fırat (70), hayatını kaybetti. Milletvekili Fırat'ın babası Ömer Fırat'ın cenazesi hastanede yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Yeni Mezarlık Camiine getirildi. Öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze namazına, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar , Belediye Başkanı Süleyman Kılınç , Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, AK Parti Milletvekili Yakup Taş , CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere , ilçe kaymakamları, siyasi parti başkanları, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, dernek başkanları, kurum müdürleri, partililer ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: İHA

Milletvekili, Ömer Fırat, Adıyaman, Fırat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Milletvekili Halil Fırat'ın acı günü - Son Dakika

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