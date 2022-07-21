Milletvekili Halil Fırat'ın acı günü - Son Dakika
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Milletvekili Halil Fırat'ın acı günü

21.07.2022 14:26
Milletvekili Halil Fırat'ın acı günü

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat'ın babası Ömer Fırat, hayatını kaybetti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat'ın babası Ömer Fırat, hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir yıldır yaşlılığa bağlık rahatsızlıklarından dolayı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat'ın babası Ömer Fırat (70), hayatını kaybetti. Milletvekili Fırat'ın babası Ömer Fırat'ın cenazesi hastanede yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Yeni Mezarlık Camiine getirildi. Öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze namazına, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, AK Parti Milletvekili Yakup Taş, CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ilçe kaymakamları, siyasi parti başkanları, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, dernek başkanları, kurum müdürleri, partililer ve çok sayıda kişi katıldı.

İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında Ömer Fırat'ın cenazesi Yeni Mezarlıkta toprağa verildi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Milletvekili, Ömer Fırat, Adıyaman, Fırat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milletvekili Halil Fırat'ın acı günü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milletvekili Halil Fırat'ın acı günü - Son Dakika
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