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Milletvekili Hancıoğlu'ndan Çarşamba Şeker Fabrikası'na ziyaret - Son Dakika

Milletvekili Hancıoğlu'ndan Çarşamba Şeker Fabrikası'na ziyaret

14.01.2022 15:19
Milletvekili Hancıoğlu'ndan Çarşamba Şeker Fabrikası'na ziyaret

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Çarşamba Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti.

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Çarşamba Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti.

Hancıoğlu, CHP Çarşamba İlçe Başkanı İlhan Yürükcü ve Şeker-İş Sendikası Çarşamba Şube Başkanı Sinan Türe ile Çarşamba Şeker Fabrikası'nı ziyaret ederek fabrika müdürü Mevlüt Dülger ile görüştü.

Hancıoğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Çarşamba Şeker Fabrikası'nın bölge insanı ve bölge çiftçisi için önemli bir değer olduğunu söyledi.

11 yıldır üretim yapmayan Çarşamba Şeker Fabrikası'nın artık tekrar üretime geçmesi gerektiğini dile getiren Hancıoğlu, "Fabrikamız üretim yaptığı dönemde ilçeye ve bölgeye istihdam olarak önemli katkı sağlıyordu. 2020 yılında fabrikanın tekrar üretime başlayacağının söylenmesinin akabinde 25 milyon liralık revizyon bakımına rağmen üretime geçemedi. Fabrikası müdürümüz Sayın Mevlüt Dülger'den de aldığımız bilgilere göre, şeker pancarı üretimi üreticimize her alanda kazandırıyor. Bu fabrikanın üretime geçmesi bölge halkı için büyük önem taşıyor." dedi.

Çarşamba Şeker Fabrikası'nın üretime geçmesinin üreticiyi yeniden şeker pancarı üretimine yönlendireceğini vurgulayan Hancıoğlu, şunları kaydetti:

"Fabrikamızın bacasının tütmemesi nedeniyle üretici şeker pancarı üretmek istemiyor. Fabrikanın bacasının tütmesi halinde günlük 3 bin ton pancarın işlenme kapasitesi iki katına, yani 6 bin tona çıkarılabilir. Ülkemizde yıllık 2,5 milyon ton şeker tüketimi var ve Çarşamba Şeker Fabrikası faaliyette olduğu durumda bu tüketimin 150 bin tonunu karşılayabilir. Bu da ülke ekonomisine ve cari açığa katkı sağlar. Buranın faaliyete geçmesi durumunda şu an 162 olan çalışan sayısı, memuru ve işçisi ile bin kişi olacak ve bu da ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Bu nedenle fabrikamızın en kısa sürede revizyonunun tamamlanması ve faaliyete geçmesi için milletvekillerimizle görüşme sağlayarak gerekli adımları atacağız."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Milletvekili Hancıoğlu'ndan Çarşamba Şeker Fabrikası'na ziyaret - Son Dakika
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