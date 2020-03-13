Milletvekili Harun Karacan'dan Bilecik'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Politika Milletvekili Harun Karacan'dan Bilecik'e ziyaret - Son Dakika

Milletvekili Harun Karacan'dan Bilecik'e ziyaret

6 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Eskişehir Milletvekili Sayın Harun Karacan, bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi.

Milletvekili Harun Karacan'dan Bilecik'e ziyaret, System.String[]

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Eskişehir Milletvekili Sayın Harun Karacan, bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi.


Karacan, ilk olarak Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti. Ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e tebrik ziyaretinde bulundu. Karacan, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e üzerinde TBMM'nin ilk binasının kabartması bulunan bir tablo hediye etti. Nazik ziyaretleri nedeniyle Harun Karacan'a teşekkür eden Rektör Beydemir'de, kendilerine üniversitenin anı tabağını hediye etti. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:37 Kaynak: İHA
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