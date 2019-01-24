Milletvekili Husret Dinç'ten Şemdinli Devlet Hastanesine Ziyaret

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Şemdinli Devlet Hastanesini ziyaret etti.

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Şemdinli Devlet Hastanesini ziyaret etti.



AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç ve AK Parti Şemdinli Belediye Başkan Adayı Tahir Saklı, Şemdinli Devlet Hastanesini ziyaret ederek, hastanenin eksikleri hakkında Hastane Müdürü Sefer Akdeniz'den bilgi aldı. Daha sonra hastalara 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunan Milletvekili Dinç, Şemdinli Devlet Hastanesinin son zamanlarda yeni faaliyete giren binası ve donanımlarıyla birlikte aynı anda yüzlerce hastaya hizmet verdiğini söyledi. Dinç, "Fedakar idareci ve doktorlarımız sayesinde yöre halkı hizmet yüzüyle buluştu. Amacımız, hastanemizin eksikliklerini giderek en mükemmel şekilde halkımızın hizmetine sunmaktır. Bu amaçla başta görev yapan bütün doktor ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Halkımız her türlü hizmeti hak ettiği gibi bundan sonra da en iyisinin olması için bütün kamu çalışanları canla başla çalışmalarına devam edecektir" dedi. - HAKKARİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Hakkari'de Yürüyüşe Çıkan Öğrenciler, Bölgede Benzeri Olmayan Bir Mağara Buldu

Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Evcil Hayvanlarını Sokağa Terk Edenlere Yaptırım Uygulayacağız

Son Dakika! Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili BM Raportörü Türkiye'ye Geliyor

Borsa İstanbul Dünyanın En Fazla Kazandıran Piyasası Oldu