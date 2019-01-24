Son Dakika Haberleri: Milletvekili Husret Dinç'ten Şemdinli Devlet Hastanesine Ziyaret

Milletvekili Husret Dinç'ten Şemdinli Devlet Hastanesine Ziyaret

22 dakika önce

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Şemdinli Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Milletvekili Husret Dinç'ten Şemdinli Devlet Hastanesine Ziyaret, System.String[]
AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Şemdinli Devlet Hastanesini ziyaret etti.

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç ve AK Parti Şemdinli Belediye Başkan Adayı Tahir Saklı, Şemdinli Devlet Hastanesini ziyaret ederek, hastanenin eksikleri hakkında Hastane Müdürü Sefer Akdeniz'den bilgi aldı. Daha sonra hastalara 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunan Milletvekili Dinç, Şemdinli Devlet Hastanesinin son zamanlarda yeni faaliyete giren binası ve donanımlarıyla birlikte aynı anda yüzlerce hastaya hizmet verdiğini söyledi. Dinç, "Fedakar idareci ve doktorlarımız sayesinde yöre halkı hizmet yüzüyle buluştu. Amacımız, hastanemizin eksikliklerini giderek en mükemmel şekilde halkımızın hizmetine sunmaktır. Bu amaçla başta görev yapan bütün doktor ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Halkımız her türlü hizmeti hak ettiği gibi bundan sonra da en iyisinin olması için bütün kamu çalışanları canla başla çalışmalarına devam edecektir" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

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