Milletvekili İshak Gazel Oyunu Kullandı
14 dakika önce
AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında oyunu Şehitler İlkokulu'nda kullandı.
AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel
, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında oyunu Şehitler İlkokulu'nda kullandı.
Gazel ve eşi Safiye Durmaz Gazel oy verme işlemini, saat 11.00'da 30 Ağustos Mahallesi'ndeki Şehitler İlkokulu'nda 1491 No'lu sandıkta gerçekleştirdi.
Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Gazel, seçimlerin Kütahya ve Türkiye
'ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.(EFE-) - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:30 Kaynak: İHA
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