Milletvekili Işık'tan Zeytin Üreticilerine Müjde

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AK Partili Selçuk Özdağ: Yeni Parti İhtiyaç ki Konuşuluyor

MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var!