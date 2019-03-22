Son Dakika Haberleri: Milletvekili İsmail Kaya, Down Sendromlu Çocuklarla Buluştu

Milletvekili İsmail Kaya, Down Sendromlu Çocuklarla Buluştu

1 saat önce

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, "Down sendromu farkındalık günü" dolayısıyla down sendromlu çocuklarla bir araya geldi.

Milletvekili İsmail Kaya, Down Sendromlu Çocuklarla Buluştu, System.String[]
AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, "Down sendromu farkındalık günü" dolayısıyla down sendromlu çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklarla bir alış veriş merkezine giden Kaya, onlarla birlikte film izledi, yemek yedi. Çocuklar, etkinlikte eğlenceli dakikalar geçirdi.

Kaya, down sendromlu çocuklara hizmet vermeyi görev olar gördüklerini belirtti.

Down sendromlu çocukların evden çıkmalarının önemli olduğunu ifade eden Kaya, şunları söyledi:

"Ziyaretlerimde down sendromlu gençlerimizle sık sık karşılaşıyorum. Onların bizden eksik tarafı yok. Aksine onlar ve aileleri özel bireyler. Down sendromlu çocuğun fiziksel, sosyal, gelişimsel, tıbbi ve psikolojik özelliklerine göre yaşamının düzenlenmesi, yaşam kalitesini arttırması yönünde yapılabilecek en önemli adımdır. Down sendromlu bireyler ve ailelerimiz bizim için değerli ve özel insanlardır. Bu vesileyle farkındalık oluşturmak için organizasyon ve diğer aktivitelere katılıp, çaba gösteren herkese teşekkür ederim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:24 Kaynak: AA

AK Parti, Milletvekili, İsmail Kaya, Güncel
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