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Milletvekili Kahtalı, "2021 yılı için Malatya'ya 1 milyar liralık bir ödenek ayrıldı" - Son Dakika

Milletvekili Kahtalı, "2021 yılı için Malatya'ya 1 milyar liralık bir ödenek ayrıldı"

18.06.2021 17:02
Milletvekili Kahtalı,

Ak Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 2021 yılında yapımı devam eden ve yeni başlanacak projeler için 1 milyar liralık ödenek ayrıldığını söyledi.

Ak Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 2021 yılında yapımı devam eden ve yeni başlanacak projeler için 1 milyar liralık ödenek ayrıldığını söyledi.

Ak Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, temasları kapsamında Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyarette Kahtalı, basın mensuplarıyla sohbet ederek sektörün durumu hakkında bilgi aldı.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkan Yardımcısı Mikail Pelit, pandemi sürecinde medya sektörünün ekonomik anlamda olumsuz etkilendiğini belirterek "Türkiye sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Özellikle pandemiden kaynaklı olarak esnaflarımız ve medya sıkıntılı süreçler yaşıyor. Pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulandığı dönemde Malatya'da medyada bulunan arkadaşlarımız maalesef esnafların kapalı olması nedeniyle tek gelirleri olan reklamlardan önemli bir ölçüde zarar gördüler. Son yapılan birtakım açıklamalarda hükümetin esnafa belirli oranlarda destek olacağı, yardım yapacağı ifade edildi. Yerel medyanın daha sağlıklı işleyebilmesi için bu yardım ve desteklerin farklı şekillerde medyaya da yapılmasını istiyoruz" dedi.

Ak Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'nin önemine vurgu yaparak "Bu cemiyetimiz özellikle Malatya'da basında çalışan bütün kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm medya kuruluşlarına da burada liderlik yapıyor. Tabii biz AK parti olarak önemli bir siyasi partiyiz, Cumhuriyet tarihinin 5'te 1'ini yani 20 yıldır ülkeyi idare eden partinin mensuplarıyız. Önemli sorumluluklarımız var. Bu anlamda Malatya'mıza 18 yıl içerisinde yapmış olduğumuz yatırımların tutarı 33 milyar 190 bin TL civarında yatırım yapmışız. Bu bizi gerçekten mutlu ediyor. Malatya'mızda çok önemli yatırımları gerçekleştirdik. Dört bir tarafını tünellerle duble yollara köprülerle donatmış olduk. Bu yılın sonu itibariyle Kuzey Çevreyolu ile ilgili de 38 kilometresini tamamlamış olacağız. Şu ana kadar yapmış olduğumuz harcama toplam maliyetin hemen hemen yüzde 60'ına yaklaştı. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde de tamamı bitmiş olacak. Yılda 2.5 milyon kapasiteli yolcu taşımak için havalimanını 200 milyon ihale bedeliyle yapıyoruz. Bu yılın sonu itibariyle de inşallah orayı Malatyalı hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

Milletvekili Kahtalı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın birlikte yürütmüş olduğu 'Tekstil Kent Projesi' kapsamında yaklaşık 2 bin 500 vatandaşın istihdam edileceğini ifade ederek" Türkiye'de toplamda 1 milyon 384 bin esnafımıza 4 milyar 622 milyon lira hibe verdik. Düşük maliyetli krediler verildi ve toplamda da bu rakam 530 milyon lirayı bulan bir rakam. Yine Malatya'da yapımı devam eden yeni başlayacak projelerimiz için 2021 yılı içinde 1 milyar liralık bir ödenek ayrıldı. Tabii bu ihtiyaca binaen artırılabilir bir durum yine Arguvan ilçemize 174 bin dekar araziyi suyla buluşturacağımız Yoncalı Barajımız var. Bunla ilgilide 47 milyon liralık bir ödenek ayrıldı. Yine Darende ilçemizde 2 bin dekar alanı suya kavuşturacak, Çınar Köy Gölet'imizin ihalesini de gerçekleştirişmiş olacak. Bu anlamda sulama ile ilgili de sorunları çözmüş olacağız. Milli Eğitim olarak 71 tane okul yapacağız. Bu gerek TOKİ gerekse de hayırseverler vasıtasıyla yapacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızla beraber yürütmüş olduğumuz, 'Tekstil Kent Projesi' kapsamında 2 bin 500'e yakın kardeşimiz istihdam edilecek. Sağlık anlamında Doğanşehir'imizdeki 100 yataklı hastanemiz tamamlandı. İnşallah yakın bir tarihte açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Yine Battalgazi'de bulunan Eski Devlet Hastanesinin yerine 300 yataklı hastanemizi de tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız" diye konuştu. - MALATYA

Milletvekili Kahtalı, 2021 yılı için Malatya'ya 1 milyar liralık bir ödenek ayrıldı
Milletvekili Kahtalı, 2021 yılı için Malatya'ya 1 milyar liralık bir ödenek ayrıldı

Hakan Kahtalı, Milletvekili, AK Parti, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Kahtalı, '2021 yılı için Malatya'ya 1 milyar liralık bir ödenek ayrıldı' - Son Dakika


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