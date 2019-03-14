Milletvekili Kahtalı, Akçadağ'da

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını Akçadağ İlçesi'nde sürdürdü.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını Akçadağ İlçesi'nde sürdürdü.



Milletvekili Kahtalı, AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke ile birlikte ilçeye bağlı Kolköy, Kurtuşağı, Büyükköy, Küçükkürne, Kayadibi, Esenbey Mahallelerini ziyaret etti.



Ziyaretlerde konuşan AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Karaman, çok önemli bir seçimin arifesinde olduklarını ifade ederek, "Herkes bu seçimin önemini ve kıymetini idrak etmiş durumda. Akçadağ'ın bizi sonuna kadar destekleyeceğinden, partimizin yanında olacağından şüphem yoktur. Bu seçim sürecini en güzel şekilde sonlandıracağız" dedi.



AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke ise 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri'nin sonunun zaferle sonuçlanacağını kaydetti.



Kırteke, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri'nin ülke ve beka meselesi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



"Cumhurbaşkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanımız ülkedeki sıkıntıyı sezerek, Cumhur İttifakı'nı kurdu. Biz tırnağımızı taşın altına koymuşken, onlar gövdelerini taşın altına koymuşlar. Demek ki ülkede bir sıkıntı var. Bizim şu zillete kesinlikle bir cevap vermemiz gerekiyor. Allah nasip ederse 31 Mart'ta bunlara cevabı sandıkta vereceğiz. Hiçbir sıkıntı yok, biz gece gündüz çalışıyoruz."



AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da Akçadağ'ın sağduyusunu herkesin çok iyi bildiğini belirterek, her zaman Akçadağ'ın emrinde olacaklarını kaydetti.



Milletvekili Kahtalı, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri'nin farklı geçtiğine vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanımızla Devlet Bahçeli bir araya geldiler ve Cumhur İttifakı'nı oluşturdular. Bu ittifak, 15 Temmuz'da başladı. Bu milletin parasıyla alınan uçaklarla, tanklarla yine bu milletin üzerine ateş açıldı. Hain FETÖ darbe girişimi olduğunda hem Devlet Bahçeli hem de cumhurbaşkanımız memleket için canlarını seve seve verebileceklerini ifade ettiler. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, 'Bu iş pazara kadar değil, mezara kadar' sürecek. Bundan sonra birlik ve beraberlik içerisinde Cumhur İttifakı olarak memleketimize, ülkemize hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.



Akçadağ'ın 17 yıldır aslanlar gibi dimdik durduğunu ve tarafını net ortaya koyduğunu dile getiren Kahtalı, "Karşımızda bir zillet ittifakı var. CHP'si, HDP'si, İYİ Parti'si, Saadet Parti'si ve benzerleri bunlar hep birlikte Cumhur İttifakı'nın karşısında bir araya gelmişler, bütün hedefleri Cumhur İttifakı'nda almış olduğumuz yüzde 53'lük oyun daha altına düşmesi ama bizim milletimiz Allah'a şükürler olsun feraset sahibi, her daim tarafını net bir şekilde de ortaya koymuştur. Akçadağ'ımız aslanlar gibi dimdik durdu. 31 Mart'ta da ben inanıyorum ki; Akçadağ'ımız yine sağduyusunu gösterecek, Cumhur İttifakı'nın yanında olacak" diye konuştu.



Milletvekili Kahtalı, meselenin şahsi değil, ülke meselesi olduğunu kaydederek, "Tabi bazı arkadaşlarımız bizden aday oldular, belediye başkanlığı yaptılar. Daha öncesinde İl Özel İdare'de genel sekreterlik yaptı. Daha sonrasında vali yardımcılığı, kaymakamlık yapmış ama görev bu defa buradaki kamuoyunda yapılan araştırmalar sonunda Mustafa Kırteke kardeşimizin Akçadağ'da çıkınca, 'Ben bunu kabul etmiyorum' diyerek, aday olanlar çıktı. Bu bizi üzüyor. Bu mesele, şahsi bir mesele değil. Bu mesele, ülke meselesi. Burada eğer bir dava adamlığı varsa, bir insan liderinin göstermiş olduğu adaya tabi olur, beraber çalışır. Biz böyle gördük, 17 yılda böyle devam etti. Biz onları ayıklayıp, yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

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