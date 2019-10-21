Milletvekili Kahtalı'dan, Başkanı Güder'e ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret etti. Burada konuşan Milletvekili Kahtalı, "Başkanımızın 5 yıllık süreçte çok önemli hizmetler getireceğine inanıyorum" dedi.



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyelerini makamında ağırladı. Milletvekili Kahtalı'ya Battalgazi Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Güder, Battalgazi bölgesinin en büyük sorunlarından bir tanesinin imar olduğunun ve bununla ilgili çalışmaları tamamladıklarının altını çizdi.



Battalgazi'nin sorunlarını çok iyi bildiklerini ve bu sorunları çözmek için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Başkan Güder, "Bilindiği gibi Battalgazi'de halkımızın gösterdiği teveccüh ile yüksek bir oy oranı seçilmiştik. Tabi buda bizim sorumluluğumuzu bu bölgede kat kat daha arttırmış oldu. Bildiğiniz gibi Battalgazi Bölgemiz biraz daha sosyoekonomik olarak dezavantajlı gruplardan teşkil insanlardan müteşekkil bir alan. Bizlerde burada yaşayan vatandaşlarımızın hayatlarını biraz daha kolaylaştırmak ve yaşam standartlarını yükseltme adına çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Özellikle bölgemizde imar ile alakalı problem ve sorunlarımız vardı. Battalgazi Belediyesi olarak bizler geçtiğimiz 6 ay zaman zarfında bu çalışmalarımızı tamamladık ve Malatya Büyükşehir Belediye'mize onaylatmaya göndermiştik. Orada da gerekli incelemeler yapıldıktan sonra inşallah önümüzdeki günlerde tekrar o rapor bize ulaşmış olacak. Bizlerde o rapor dahilinde imar planı dahilinde inşallah çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Kernek deresi ve Derme deresi bizim için ciddi bir problemdi. Vekillerimizin de desteği ile yapmış olduğumuz çalışmaların neticesinde bu sorunu da son aşamaya getirmiş olduk. Bizden dron görüntülerini istediler. Battalgazi Belediyesi olarak bizde çektiğimiz görüntüleri Devlet Su İşleri ile paylaştık. İnşallah derenin bir kilometrelik kısmını ıslah ettikten sonra bizler de dere kenarının ıslah ve peyzaj çalışmalarını yapıp inşallah çevre yolu altında, o bölgede güzel bir mekan oluşturmaya çalışacağız. Sorunlarımız elbette var. Bu sorunlarımızı da inşallah kısa sürelerde çözüme kavuşturacağız. Bu sorunlarımızı gerek Ankara'da gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız gerekse de diğer belediye başkanlarımız ile istişare ederken çözümü hususunda adımlar atıyoruz. Ankara'yı alakadar eden sorunları sizlere taşıyoruz ve taşıyacağız. Amacımız halkın teveccühüne layık olmak olacak. Cumhurbaşkanımızın bize emanet etmiş olduğu bu görevi en güzel şekilde ifa edeceğiz" dedi.



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in bölgeyi ve buranın sorunlarını iyi bilen bir başkan olduğunu dile getiren AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, "Osman Başkanım az önce ifade etti. 31 Mart seçimlerinde gerçekten Battalgazi bölgesi Sayın Cumhurbaşkanımıza olan teveccühünü bir kez daha ortaya koydu. Osman Başkanımın da bu bölgenin insanı olması hasebiyle Türkiye'de en önemli derecelerden birini almış oldu. Bölgeyi çok iyi bilen ve bölgede yapılan yatırımları başından beri takip eden, daha öncede teşkilatımız da başkanlık yapmış bir arkadaşımızın bu bölgede belediye başkanı olmasını, Battalgazi'miz için bir şans olarak görüyorum. Uyumlu bir çalışma ekibi var. Kendisi de hem milletvekili arkadaşlarımızla hem teşkilatımızla hem meclis üyeleri ile hem de belediye başkan yardımcısı arkadaşlarımızın koordinasyonuyla çok iyi bir ekip oluşturarak hizmet ediyor. İnşallah Battalgazi için bu önümüzdeki 5 yıllık süreçte çok önemli hizmetler getireceğine inanıyorum ve bundan hiç şüphemiz yok. Bizde her zaman kendisinin yanında olacağız" şeklinde konuştu.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın gerçekleştirdiği Barış Pınar'ı Harekatına da değinen Kahtalı, "Bu harekat ile Türkiye'mizin özellikle Başkomutanımızın kararlılığını tüm dünya görmüş oldu. Allah'a çok şükür olsun kimsenin giremez dediği yerlere Sayın Cumhurbaşkanımızın o kararlılığı ve o samimi duası ve desteği ile Allah'a şükürler olsun oraya operasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Biz orada Kürt kardeşlerimiz ile herhangi bir sorunumuz olmadığını defalarca ifade etmiş olmamıza rağmen özellikle batı medyası bunu Kürtlere karşı yapılan bir operasyon olarak göstermeye çalıştılar. Biz, oradaki terör guruplarını yok etmek, ülkemize gelebilecek her türlü sorunu ortadan kaldırabilmek için gayret ediyoruz ve bunun içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Tabi bu sürdüreceğimiz mücadele bizim öncelikle onların orada terör koridoru olarak belirlemeye çalıştıkları yeri biz güvenli bölge olarak belirledik ve Allah nasip ederse oradaki 30 -32 kilometrelik eni olan 400 kilometreye de yakın uzunluğu olan bir bölgeyi hemen sınırımız da olan bu bölgeyi güvenli bölge olarak tesis edeceğiz. Ülkemizde yaşayan şuanda muhacir olarak bizim ev sahipliğini yapmış olduğumuz Suriyeli din kardeşlerimizin tekrar yuvalarına dönebilmeleri için bir imkan sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.



Milletvekili Kahtalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Şunu herkes çok iyi bilsin. Cumhurbaşkanımızın bu kararlılığı devam ederken ve tüm dünyada karşısında gelip Türkiye'yi aciz duruma düşürmek için gayret gösterirken, maalesef içimiz de bazı siyasi partiler buradan da acaba siyaseten bir şeyler çıkartabilir miyiz diye düşünen partiler var. Bizi en çok üzen bunlardır. Onlar yanlış yaptıklarını görecekler. İnşallah bu millette onların zamanı geldiğinde hesabını görecek. Allah nasip ederse bundan sonra bu ülkede terör bir daha konuşulmamak üzere kapatmak üzere elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız. Bunun bedelini ödeyeceksek biz hep beraber ödeyeceğiz. Bunun bedeli var, şehitlerimiz var. Allah onlara rahmet etsin mekanları cennet olsun. Onlar kanlarını bu topraklar için akıttılar, bu topraklarda okunan ezan susmasın diye canlarını ortaya koyuyorlar. Burası bir İslam beldesidir. Halkın yüzde 99'unun Müslüman olduğu bir beldede yaşıyoruz. Ben tekrar ordumuza muza afiyetler diliyorum. İnşallah sağ salim o bölgeleri tesis edecekler ve imarını yapacaklar. Ülkemiz de yaşayan Suriyelileri de oraya taşıyacağız. İnşallah Cenab-ı Allah bu ülkenin önünü açacak şuanda büyüme devam ediyor. Dolar hepsi geriye gelmeye başladı. Ekonomik yaptırım uyguladım, bir daha uygularım diyen kişiler hepsi derslerini almış oldular. Hemen buraya üst düzey adamlarını göndererek, biz sizin bu kadar güçlü olduğunuzu bilmiyorduk diyecek kadar da küçüldüler. Allah bizim başımızı öne eğdirmesin. Biz bunlarla sonuna kadar baş ederiz." - MALATYA