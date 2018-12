Milletvekili Kahtalı'dan Halk Günü Toplantısı

AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nda düzenlenen geleneksel Halk Günü programına nöbetçi milletvekili olarak AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı katıldı.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği halk günü toplantısına AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile parti yöneticileri de katıldı. Toplantı öncesi gündemi değerlendiren Kahtalı, "Uzun bir süre 12 günlük bir bütçe görüşmelerimiz oldu. Allah'a şükürler olsun 2019 yılının bütçesi denetimden geçmiş oldu geç Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütçesi bu ülke bu bütçesi de meclisimizden geçmiş oldu. İlk Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütçesi bu. Gerçekten de ülkemizin önünü açacak tamamen yatırıma yönelik ve halkımızın memnuniyeti ve daha üst seviyelere taşımak için yapılmış bir bütçedir. İçerisinde önemli şeyler var. Bunların içerisinde en büyük payı da yine 167 milyar gibi bir rakam ile yani bütçemizin yüzde 17'sinde eğitime ayırmış olduk. Sağlıkta 157 milyar gibi bir bütçe ayırarak Sağlık konusunda ülkemizde yaşayan 81 milyon kardeşimizin ifadesine sunulmak üzere böyle bir bütçe hazırlamış olduk. Altyapı yatırımları için 67 milyar gibi bütçe hazırlandı. Özel sektörün önünün açılması için üretime destek vermek için özel sektörde büyük destekler bu paketin içerisinde var. Tarımda hayvancılıkta ve bütün Vatandaşlarımızın ifadesine sunulabilecek çalışmalarında güzel bir bütçe yapıldı. Bu bütçede emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. İlk Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütçesi oldu" dedi.2019 yılında daha iyi şartların oluşabilmesi için enflasyonla mücadele anlamında daha temkinli ve düzenli bir çalışma yapılacağını ifade eden Kahtalı, "Bütçemizle beraber biliyorsunuz Geçen dönem 3-4 ay önce yaşamış olduğumuz ekonomideki kurdaki bir sıkıntı yaşadık. Ülkemizde gerçekten dolar çok pahalı bu duruma geldi. Türk Parasının karşısında değer kaybetmiş oldu. Ama yapılan çalışmaların ardından Şimdi tekrar yüzde 18 gibi bir gerilemeye maruz kaldı dolar. Bu şartlarda her geçen gün daha iyiye gidiyor. Allah Nasip ederse nasip ederse 2019 yılında daha iyi şartların oluşabilmesi için enflasyonla mücadele anlamında daha temkinli ve düzenli bir çalışma yapacağız" ifadelerini kullandı.Yapılan asgari ücret zammını da değerlendiren Kahtalı, "İşçilerimizin beklemiş olduğunu Asgari Ücret konusunda 2 bin 20 lira gibi enflasyonu çok üzerinde bir de yüzde 26 gibi bir rakamla 2020 lira olarak belirlenmesi kamuoyunda asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin yanında da bir memnuniyet oluşturdu. Önemli bir gelişmeydi. Bununla beraber cumhurbaşkanımızı vermiş olduğu müjdeler içerisinde hane halkının biraz daha rahatlayabilmesi için vatandaşımızın halkımızdan toplamış olduğunuz vergilerle yine halkımıza hizmet edebilmenin göstergesi olarak daha elektrik ve doğal gazlı da yüzde 10 gibi İndirime gidilmiş oldu. Gerçekten çok güzel şeylerdi ekonomimizin ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Emperyal güçlerin yapmış olduğu kurdaki bu savaşı ülkemizin sağlam ekonomisiyle de hamdolsun bunu da atlatmış olduk. Ülkemiz yine büyümeye devam ediyor" şeklinde konuştu.31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerinde değinen Kahtalı, "Teşkilatımızın şu anda en önemli gündem maddesi yerel seçimler yerel seçimler. Bu anlamda anlamları başta il başkanımız olmak üzere tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımız Malatya'mızı hazır duruma getirmiş durumdalar. Sandık kurullarımız Mahalle başkanları teşkilatlarımız şu an seçime hazır durumdalar. Allah nasip ederse Malatya'daki 14 belediyenin de 14'ünü AK Belediyecilik yapmak için gayret edeceğiz. Bu dönem daha önce almış olduğu oy oranının çok daha üzerinde oy almayı planlıyoruz. İnşallah biz de yüzde 75 gibi bir oy hedefimiz var. En az yüzde 75 gibi Malatya'mızda AK Parti olarak oy almayı hedefliyoruz. İttifak olarak da gerçekten uygun bir şekilde devam ediyor. Hem mecliste hem de yerelde yapılması gereken mutlak yapılması gereken yerlerde yapılıyor ama Malatya için böyle bir şey şu an için söz konusu değil. Bu anlamda da İl Başkanlığına parti teşkilatıma yapmış oldukları çalışmadan dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu. - MALATYA