Milletvekili Kahtalı'dan kayısı değerlendirmesi - Son Dakika

Malatya Ticaret Borsasını ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, en son 2019'da yaklaşık 270 milyon dolarlık ihracat geliri olan kayısının Malatya ve ülke ekonomisine ciddi katkı sunduğunu söyledi.



AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ve beraberindeki partililer, Malatya Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek, Başkan Ramazan Özcan ve yönetim kurulu üyeleri ile istişarelerde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Borsa Başkanı Ramazan Özcan, Milletvekili Kahtalı'nın kayısının sorunları ile yakından ilgilendiğini dile getirerek "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gerçekleştirdiğimiz ziyarette lisanlı depoculukla ilgili sorunlarımız ve sıkıntılarımızı kendisine ilettik. Orada kendileri bize yardımcı oldular, bu konuda teşekkür ediyorum" dedi. Milletvekili Kahtalı ise Malatya'nın tarım ve sanayi şehri olduğunu anımsatarak, "55 bin çiftçimiz Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ya kayıtlı olarak üretimlerini gerçekleştiriyor. Bu çiftçilerimizin çoğunluğu ise kayısı ile ilgili üretim yapıyor. Allah bize böyle bir ürünü nasip etmiş" dedi. Dünyada satılan kayısının yüzde 70'nin Malatya kayısısı olduğunu da ifade eden Kahtalı, "Artık tüm dünyada AB coğrafi işaretli olarak satılan Malatya kayısısı getirdiği katma değer ile de hem ilimize hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sunuyor" ifadelerine yer verdi. Şuan 110 ülkeye gerçekleştirilen kuru kayısı ve kayısı çekirdeğini ihracatının bu yıl önemli ölçüde gerçekleştiğini belirten Kahtalı, "Özellikle Malatya Ticaret Borsası Başkanımız Ramazan Özcan ve yönetimin göreve gelmesiyle beraber, büyük çaba ve gayret sarf ediyorlar. Çiftçilerimizin ürünlerinin daha iyi para etmesi adına gerçekten büyük bir efor sarf ediyorlar" dedi.



Son dönemlerde ihracatı ile gündeme gelen kayısı çekirdeğinde bu yıl yaklaşık 8 bin tonluk ihracat gerçekleştirildiğini belirten Kahtalı, "51 ülkeye gönderdiğimiz kayısı çekirdeğinden 17 milyon dolar gibi bir girdi Malatya'mıza ve ülkemize kazandırıldı. Sadece kayısının çekirdeğinden kuru kayısıda yapmış olduğumuz ihracat rakamları tonaj anlamında baktığımız zaman, yüzde 7-8 civarında artış sağlanmış. Toplamda geçtiğimiz yıl kuru kayısı ihracatından 253 milyon dolar bir girdi de ülkemiz ekonomisine katkı sağladı" şeklinde konuştu.



İç piyasa ile birlikte yıllık 300 milyon dolar bir gelirin sağlandığını kaydeden Kahtalı, "Çevre illerden Elazığ ve Diyarbakır da üretilen kayısıların büyük bölümü de Malatya'ya pazarında satılıyor. İşçilik anlamında Urfa'dan, Adıyaman, Elazığ ve diğer illerden işçiler geliyor. Bunları yaparken Borsa Başkanımız Ramazan Özcan ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Gerçekten gece gündüz çaba sarf ediyorlar. Başkanımız Özcan ayda bir iki defa Ankara'ya geliyor, Tarım Bakanımızla görüşüyor, diğer bakanlıklarla görüşmeler yapıyor. Bu ürün nasıl cirosunu yükseltebilir diye onun gayreti içinde. Kendisine ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA