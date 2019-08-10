Son Dakika Haberleri: Milletvekili Kahtalı'dan Kurban Bayramı mesajı
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Milletvekili Kahtalı'dan Kurban Bayramı mesajı

55 dakika önce

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Kahtalı'dan Kurban Bayramı mesajı, System.String[]
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Kahtalı, mesajında, bayramlarda insanların birbirine kenetlendiği, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği, sevinçlerin paylaşıldığı, kalplerin yumuşadığı, akraba, dost ve komşuların ziyaret edildiği bir gün olduğunu belirtti.

Türkiye'nin birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmaya çok daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçtiğini ifade eden Hakan Kahtalı, şunları kaydetti:

"Bayramlar, böyle günlerde birleşmenin bütünleşmenin, kaynaşmanın ortak duyguları yaşamanın vesile olduğu günlerdir. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, yardımlaşma, samimiyet ve hoşgörü duygularını pekiştirdiğimiz takdirde eminim ki daha güzel günlere ulaşacağız. Bayramları, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Sahip olduğumuz imkanları ihtiyaç sahipleri ile paylaşmak bizim örfümüzün temel şiarlarındandır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Alemi'nin ve hemşehrilerimin kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyor, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum." - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:38 Kaynak: İHA
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