Milletvekili Kahtalı'dan Malatya polisine övgü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Kahtalı'dan Malatya polisine övgü - Son Dakika

Milletvekili Kahtalı'dan Malatya polisine övgü

8 saat önce

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, kentin huzuru ve güvenliği için 24 saat görevde olan polis teşkilatına teşekkür etti.

Milletvekili Kahtalı'dan Malatya polisine övgü, System.String[]

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, kentin huzuru ve güvenliği için 24 saat görevde olan polis teşkilatına teşekkür etti.


AK Parti il yönetimi ile birlikte Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'i makamında ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, yeni görevinde Dağdeviren'e hayırlı olsun dileklerini iletti. Malatya'nın huzurlu ve güvenli bir şehir olduğunu ifade eden Kahtalı, "Malatya'ya geldiğiniz ilk günden itibaren bir dinamizm kazandırdınız. Tüm teşkilatınız ile gerçekten sahada kendinizi hissettirdiniz" dedi.


Malatya çok önemli bir merkez modern bir kent olduğunu dile getiren Kahtalı, "Malatya'mız bir sanayi kenti, bir marka şehir. Huzurlu sakin bir kentimiz. Sizin gösterdiğiniz gayret bizim için çok önemli. Bugüne kadar gördüğümüz izlenimler, her kesimden yaptığınız çalışmalar destek alıyor. Yaptığınız uygulamalar ile önemli bir görev icra ediyorsunuz, bu kapsamda size ve tüm teşkilatımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.


Emniyet Müdürü Dağdeviren ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İnşallah sizlerin de verdiği bu destekler, moral motivasyon olarak 2020 yılında şehrin huzurunu daha da artırabileceğimiz umudumuzu artıracaktır. 2020 yılının tüm halkımıza ve sizlere hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız
Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti

Son Dakika Haberleri
01:12 Mehmetçik yeni yıla ailelerinden uzakta, silah arkadaşlarıyla girdi - Son Dakika
01:11 İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla girdi - Son Dakika
01:11 Galata kulesi önünde yeni yılın ilk evlilik teklifi - Son Dakika
01:11 Kadıköy'de yeni yıla böyle girdiler - Son Dakika
01:10 Ortaköy'de yeni yıla böyle girildi - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika
00:51 Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 01:14:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Kahtalı'dan Malatya polisine övgü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]