Milletvekili Kahtalı'dan üyelik yorumu - Son Dakika
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Milletvekili Kahtalı'dan üyelik yorumu

6 saat önce

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, içeriden ve dışarıdan yapılan onca haksızlığa ve saldırıya rağmen AK Parti'nin Türkiye'de hem en fazla üyeye sahip parti olduğunu söyledi.

Milletvekili Kahtalı'dan üyelik yorumu, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, içeriden ve dışarıdan yapılan onca haksızlığa ve saldırıya rağmen AK Parti'nin Türkiye'de hem en fazla üyeye sahip parti olduğunu söyledi.


Yargıtay'ın açıkladığı siyasi parti üye sayıları verileri ile ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Hakan Kahtalı 22 Kasım 2019- 4 Şubat 2020 tarihleri arasında AK Parti'ye 378 bin 917 yeni üyenin kaydının yapıldığını belirterek toplam üye sayılarının böylelikle 10 milyon 195 bin 904'e ulaştığını belirtti. Diğer siyasi partilerin üye sayılarında ciddi bir artış olmadığını da anımsatan Kahtalı, "Örneğin ana muhalefet partisi CHP'nin üye sayısı toplam 4 bin artmış ve toplam üye sayısı bizim partimizin üye sayımızın yüzde 10'u kadar ancak olabilmiş" dedi. AK Partinin üye sayısının, toplam seçmen sayısının yüzde 19'una eşit olduğunu da ifade eden Milletvekili Kahtalı, "1 milyonu aşan genç ve 4 milyon 700 bini aşan kadın üye sayımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle AK Parti bu alanlarda da rakipsiz durumdadır" ifadelerine yer verdi. Bir siyasi parti için en önemli başarının bugüne kadar yaptıkları ile gelecek vizyonunu kapsayan varoluş nedeninin millet nezdinde karşılık bulması olduğunu ifade eden Kahtalı, açıklamasını şöyle sürdürdü:


"AK Parti'yle ilgili bu rakamlar, parti teşkilatının yürüttüğü ciddi çalışmaların olduğu kadar milletimizin güven ve desteğinin sonucudur. Böylesine destansı bir başarıya imza atan AK Parti'de teşkilat çalışmalarının sonucunda 10 milyondan fazla üyeye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kutlu yürüyüşte bizimle birlikte olan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum." - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:11 Kaynak: İHA
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