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Milletvekili Kahtalı, Eskimalatya'daki deprem konutları için tarih verdi - Son Dakika

Milletvekili Kahtalı, Eskimalatya'daki deprem konutları için tarih verdi

26.09.2021 11:54
Milletvekili Kahtalı, Eskimalatya'daki deprem konutları için tarih verdi, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı,muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada, 24 Ocak 2020 depreminin ardından Eskimalatya'da 472 konut yapıldığını ve bu konutların 10 gün içerisinde kurası çekilerek hak sahiplerine teslim edileceğini müjdeledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı,muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada, 24 Ocak 2020 depreminin ardından Eskimalatya'da 472 konut yapıldığını ve bu konutların 10 gün içerisinde kurası çekilerek hak sahiplerine teslim edileceğini müjdeledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, beraberinde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Rıdvan Budak ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Eskimalatya'da muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.

Kervansaray'da düzenlenen istişare toplantısında konuşan Kahtalı, Eskimalatya'nın kendileri için çok önemli bir yer olduğunu ifade ederek, bölgedeki sorunların giderilmesi açısından böyle bir toplantı icra ettiklerinin altını çizdi.

"Konutlar 10 gün içerisinde teslim edilecek"

24 Ocak 2020 depreminden en çok etkilenen yerlerden birinin de Battalgazi ilçesi olduğunu belirten Kahtalı, depremin ardından Eskimalatya'da 472 konut yapıldığını ve bu konutların 10 gün içerisinde kurası çekilerek hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu.

"24 derslikli okul yapılması için talepte bulunacağız"

Bölgeye bir okul kazandırılması için de çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Kahtalı, "Burada 1960 yılında yapılmış bir okul var ama artık ihtiyaca cevap vermiyor. Buraya 24 derslikli yeni bir okul yapmamız gerekiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünden buranın yıkımı ile ilgili karar çıktı. Milli Eğitim Müdürümüz de bu konuyu takip ediyor. Tabi burası sit alanı olduğu için Vakıflar Genel Müdürlüğü burada bir sondaj çalışması yapacak. Ancak o süreç biraz uzun olduğu ve öğrencilerin okulsuz kalmaması için okulun yıkılması ileri bir tarihe ertelendi. Topbaşı Mahallemizde bir yurt var. Orası Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilmiş. Vakıflar da bu yurdu Milli Eğitim Bakanlığına tahsis etmiş durumda. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'na bu yurdun yerine 24 derslikli güzel bir okul yapılması için talepte bulunacağız" dedi.

"Ana arteri prestij caddesi haline getireceğiz"

Kahtalı, Eskimalatya meydanını yenileme çalışmasının Battalgazi Belediyesi tarafından yürütüldüğünü ifade ederek, ana arterde de Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleme çalışması yapılacağının müjdesini verdi. Kahtalı konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu yolumuzu güzel bir prestij caddesi yapacağız, aydınlatması ile kaldırımı ile çok güzel olacak, prestijli bir cadde haline getireceğiz. Yine buraya güzel bir meydan kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder bu konuyla yakından ilgileniyor. Meydan düzenlemesi yapıldığında, yayaların kullanabileceği bir alan haline getirildiğinde burası daha güzel olacak."

Bölgede sulama suyu fiyatlarında yaşanan sorunlara da değinen Milletvekili Kahtalı, "Burada sulama suyunun pahalı olması ruhsatsız sondajlardan kaynaklanıyor. Diğer sulamalarla ilgili çok fazla sorun yaşamadığımızı düşünüyoruz. Bu sorun aslında sadece Battalgazi'nin değil Türkiye genelindeki bir sorun. Ruhsatsız sondajlar için uygulanan bir bedel var. Bu bedel dönüm başına 220 lira. Biz burada indirim yapmış olmamıza rağmen Tarım Bakanlığı ile yine bir görüşme yaptık. Bir kereye mahsus gerekirse eğer cezası varsa da belli bir ceza ödenmesi ile bu ruhsatsız kuyuların ruhsatlandırılmasını talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kahtalı, Turgut Özal Üniversitesi'nin merkezinin Battalgazi olduğunu hatırlatarak, bölgede yurt sorununu gidermek için yatılı bölge okulundaki 500 yataklı yurdun Kredi Yurtlar Kurumuna tahsisini talep ettiklerini ve konuyu takip edeceklerini sözlerine ekledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise Arslantepe Höyüğünün Unesco Kalıcı Listesine girmesi ile beraber Eskimalatya ve Battalgazi'nin de değerinin artacağını ifade ederek, "İnsanların bir ile gidebilmesi için bir sebep olmalı. Kervansaray her tarafta var, Ulu Cami her tarafta var ama her tarafta bir Arslantepe yok. Arslantepe şimdi dünya çapında tanınıyor. İnşallah Arslantepe için hem içerden hem dışardan binlerce ziyaretçi gelecek. Bizim bu ziyaretçileri Eskimalatya'ya çekmemiz lazım. O yüzden burada önemli çalışmalar yapacağız ve Eskimalatya'yı güzel bir görünüme kavuşturacağız" dedi.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de, "Battalgazi 103 mahallesi ve 310 bin nüfusu ile Malatya'nın metropol ilçelerinden biri. Eskimalatya dediğimiz yer tarihi medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer. Buranın sorunlarının giderilmesi noktasında elimizden gelen gayret ve çabayı gösteriyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Milletvekili Kahtalı, Eskimalatya'daki deprem konutları için tarih verdi
Milletvekili Kahtalı, Eskimalatya'daki deprem konutları için tarih verdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Kahtalı, Eskimalatya'daki deprem konutları için tarih verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milletvekili Kahtalı, Eskimalatya'daki deprem konutları için tarih verdi - Son Dakika
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