Üye Girişi
Milletvekili Kahtalı: "Millet liderine bugüne kadar hep sahip çıktı, bundan sonra da çıkacak" - Son Dakika

Milletvekili Kahtalı: "Millet liderine bugüne kadar hep sahip çıktı, bundan sonra da çıkacak"

05.08.2021 14:43
Milletvekili Kahtalı:

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, mahalle toplantısında yaptığı konuşmada, son dönemde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerine oynanan oyunların arttığını ifade ederek, "Herkes Cumhurbaşkanımıza hile ve tuzak kuruyor ama bu millet ona sahip çıkıyor, liderini...

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, mahalle toplantısında yaptığı konuşmada, son dönemde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerine oynanan oyunların arttığını ifade ederek, "Herkes Cumhurbaşkanımıza hile ve tuzak kuruyor ama bu millet ona sahip çıkıyor, liderini kimseye yedirmiyor. Bundan sonra da kimseye yedirmeyecek" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, beraberinde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Cem Erdem, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve partililer ile birlikte Fırat Mahallesi TOKİ 3. Bölge Konutlarında ikamet eden vatandaşlarla mahalle toplantısında bir araya geldi. Toplantıda mahalle sakinlerinden gelen sorun ve talepleri hassas bir şekilde dinleyen Kahtalı, sorunların çözümü noktasında gerekli mercilerle görüşerek talimatlar verdi.

"Sorunların çözümü için elimizden geleni yapacağız"

Burada konuşan Milletvekili Kahtalı, bölgenin sorunlarını öğrendiklerini ve bu sorunların çözümü noktasında ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti. Kahtalı, "Buraya sosyal ve ticari alanların kazandırılması gerekiyor. Bunun yanında ulaşımla ilgili bir takım sorunlar var. Bunların dışında bazı problemlerimiz daha var. Bunların giderilmesi için arkadaşlarımız notlarını aldılar, yapabileceğimiz ne varsa çözeceğiz. Battalgazi Belediye Başkanımız kendi çalışma alanı içerisinde olmamasına rağmen bu bölgedeki 32 parkın sağlıklaştırılmasını yapmış ve çocuklarımızın hizmetine sunmuş. Aydınlatma ile ilgili sorunlar varmış onlar çözülmüş. Geri kalan talepleri de yerine getireceğiz. Bunlar çözülmeyecek konular değil. Yeter ki biz birlik ve beraberliğimizi muhafaza edelim" dedi.

"Millet liderini kimseye yedirmiyor"

Gündeme dair de açıklamalarda bulunan Kahtalı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerini hatırlattı, ülke üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekti. Kahtalı, "2018 yılında ülkemize ekonomik yaptırım uyguladıklarında Biden dedi ki 'Ben iktidara gelirsem Tayyip Erdoğan'ı devireceğim' dedi. Tayyip Erdoğan'la senin ne derdin var? Senin gibi 4 tane başkan gelip gitti yine Tayyip Erdoğan'a bu millet sahip çıktı. Cumhuriyet tarihi 100 yıllık. Bunun 20 yıllık tarihini AK Parti kadroları idare etti. Vatandaşımız bundan önceki dönemleri çok iyi biliyor. İnanç ve düşünce özgürlüklerine getirilen kısıtlamaları bu millet çok iyi biliyor. Allah razı olsun bir lider çıktı, Allah rahmet etti, bu millet de destek verdi ve bizi bu günlere getirdi. Herkes ona hile kuruyor, tuzak kuruyor ama bu millet ona sahip çıkıyor, liderini kimseye yedirmiyor. Bundan sonra da kimseye yedirmeyecek" şeklinde konuştu.

"Bölücülük yapanlar babamın oğlu da olsa benim düşmanım"

Türkiye'deki orman yangınları ile ilgili de konuşan Kahtalı, bir kez daha muhalefeti eleştirerek, "Ormanlarımızı yakıyorlar, bir insan nasıl böyle bir şeye tenezzül eder? O tabiatın içerisindeki börtü böceği ve kuşu yakacak nasıl bir alçak olabilir? Bizim muhalefet ormanları yakanlara bir şey söylemiyor 'bizim dostlarımız' diyor 'biz onlarla beraber iktidara geleceğiz' diyor. Yangını söndüren devlete de 'neden uçak gelmedi, neden aracınız yok?' diyor. Allah'tan kork, bir kere de bu yangınları çıkartanlara laf et. Edemez, çünkü adamlar 'biz dostlarımızla iktidara geleceğiz' diyorlar. Millet bu oynanan oyunların farkında, millet her şeyi görüyor ve biliyor. Biz, 'bayrağım bir' diyen ezanına sahip çıkan herkesle kardeşiz ama bölücülük yapanlar babamın da oğlu olsa benim düşmanım. Kimse bizi gaza getirmeye çalışmasın. Bu millet her zaman vatanın, ezanın ve bayrağının yanında olmuş bundan sonra da böyle olacaktır" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise bölgenin kaderini değiştirecek yatırımlar yapmak istediklerini dile getirerek, "Burada ticari alanların olmayışı ile ilgili sorunlar var. Bu konuda TOKİ burada ticari alanlar yapacağını bize söylemişti. Biz bölgeye önemli yatırımlar yapıyoruz mesela bunlardan en önemlisi Tabiat Parkı'na yapacağımız gençlik kampı. Burada bin kişi aynı anda kamp yapabilecek. Bu çok önemli bir şey. Mahalleye ve bölgeye değer katacak. Tabi ki mahallelerimizin ufak ve çözülebilecek problemleri var. Bunlar halledilir, önemli olan bizim bölgenin kaderini değiştirecek yatırımlar yapmamız" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de mahallenin problemlerini bildiklerini ifade ederek milletvekilleri ve belediye başkanlarının sorunların çözümü noktasında gerekli hassasiyeti gösterdiğini aktardı.

Fırat Mahallesi Muhtarı Nihat Biner ise birçok sorun ve problemlerinin olduğunu, bu konuda da destek beklediklerini ifade etti. - MALATYA

Milletvekili Kahtalı: Millet liderine bugüne kadar hep sahip çıktı, bundan sonra da çıkacak
Milletvekili Kahtalı: Millet liderine bugüne kadar hep sahip çıktı, bundan sonra da çıkacak
Milletvekili Kahtalı: Millet liderine bugüne kadar hep sahip çıktı, bundan sonra da çıkacak

Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Kahtalı: 'Millet liderine bugüne kadar hep sahip çıktı, bundan sonra da çıkacak' - Son Dakika


Son Dakika

Polis memuru, minik buzağıyı sırtına alıp alevlerden kurtardı 14:34 Polis memuru, minik buzağıyı sırtına alıp alevlerden kurtardı 12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada 14:29 12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu 14:13 Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu
Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı 14:08 Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Fenerbahçe'nin ayrılığa ittiği Caner'e Adana Demirspor sahip çıktı: Kapımız sana açık 14:03 Fenerbahçe'nin ayrılığa ittiği Caner'e Adana Demirspor sahip çıktı: Kapımız sana açık Milas'taki Kemerköy Termik Santrali, 11 saat süren yangının söndürülmesiyle ilk kez görüntülendi 13:44 Milas'taki Kemerköy Termik Santrali, 11 saat süren yangının söndürülmesiyle ilk kez görüntülendi
Antalya, Muğla, Aydın, Hatay ve Isparta'da yangınlar devam ederken, yeni kötü haber Denizli'den geldi 13:16 Antalya, Muğla, Aydın, Hatay ve Isparta'da yangınlar devam ederken, yeni kötü haber Denizli'den geldi Ümitcan Uygun şüpheli ölümlere bir yenisini daha ekledi! Sosyal medya ayağa kalktı, dakikalar içinde binlerce tweet atıldı 13:07 Ümitcan Uygun şüpheli ölümlere bir yenisini daha ekledi! Sosyal medya ayağa kalktı, dakikalar içinde binlerce tweet atıldı

Son Dakika Haberleri
14:34 Polis memuru, minik buzağıyı sırtına alıp alevlerden kurtardı
14:29 Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar verecek
14:18 Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu
14:13 Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu
14:04 Aleyna Çakır'dan sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun kimdir? İşte şahsın vukuatları
14:03 Fenerbahçe'nin ayrılığa ittiği Caner'e Adana Demirspor sahip çıktı: Kapımız sana açık
13:54 Aleyna Çakır'ın babasından, Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına tepki: Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var?
13:51 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliğini üstlenecek
13:44 Milas'taki Kemerköy Termik Santrali, 11 saat süren yangının söndürülmesiyle ilk kez görüntülendi
13:30 EURO 2020 finalinde İngiltere Milli Takımı oyuncuları Saka, Rashford ve Sancho'ya ırkçı saldırılar yapan 11 kişi tutuklandı
SGK prim borçlularına müjde! Kredi ile emeklilik olanağı geldi SGK prim borçlularına müjde! Kredi ile emeklilik olanağı geldi         
14:44
Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar verecek Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar verecek         
14:30
Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu         
14:19
Fındık üreticilerinin gözü Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açıklamada! Fındık taban fiyatının 35 TL olmasını istiyor Fındık üreticilerinin gözü Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açıklamada! Fındık taban fiyatının 35 TL olmasını istiyor         
14:12
Aleyna Çakır'dan sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun kimdir? İşte şahsın vukuatları Aleyna Çakır'dan sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun kimdir? İşte şahsın vukuatları         
14:05
Aleyna Çakır'ın babasından, Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına tepki: Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var? Aleyna Çakır'ın babasından, Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına tepki: Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var?         
13:55
THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar         
13:41
Gamze Özçelik, afet bölgesinden paylaşım yaptı: Tek kalınca ağlama krizlerine giriyorum Gamze Özçelik, afet bölgesinden paylaşım yaptı: Tek kalınca ağlama krizlerine giriyorum         
13:13
Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor         
11:53
Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor         
11:30
Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu         
11:22
"Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı         
11:04
Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var         
10:57
Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim         
10:23
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı         
10:21
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti         
10:19
Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı         
20:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 14:54:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Kahtalı: "Millet liderine bugüne kadar hep sahip çıktı, bundan sonra da çıkacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement