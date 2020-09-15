Milletvekili Kahtalı ve Tüfenkci'den Kahveci'ye hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Milletvekili Kahtalı ve Tüfenkci'den Kahveci'ye hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Bülent Tüfenkci, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen kongrede yeniden AK Parti Battalgazi İlçe Başkanlığına seçilen Basri Kahveci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Kahtalı ve Tüfenkci'den Kahveci'ye hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Bülent Tüfenkci, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen kongrede yeniden AK Parti Battalgazi İlçe Başkanlığına seçilen Basri Kahveci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ile Bülent Tüfenkci, geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen kongrede yeniden ilçe başkanlığına seçilen Basri Kahveci ve yönetimini ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Battalgazi ilçe Başkanı Basri Kahveci, "İnşallah Rabbim bizleri bu görevde mahcup etmez. Elimizden gelen tüm gayreti göstererek bize olan güveni boşa çıkarmayız" dedi. Milletvekili Hakan Kahtalı ise Malatya'nın metropol ilçelerinden biri olan Battalgazi'nin önemli bir konumda olduğunu dile getirerek, 103 mahalle deki mahalle temsilcileri ile birlikte tüm teşkilatın el ele vererek 2023'e hazır bir şekilde gireceklerini söyledi. Basri Kahveci'nin bilgi ve birikimi ile bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğinden emin olduğunu da ifade eden Kahtalı, "Kongremiz Malatya'mıza, Battalgazi'mize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. Daha sonra söz alan AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de bugüne kadar parti teşkilatlarında görev alan herkese teşekkür ederek AK Parti'nin bir dava ve hizmet partisi olduğunu vurguladı. Yeni seçilen teşkilat üyelerine de başarılar dileyen Tüfenkci, 2023'e emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Parti teşkilatlarına rehavet uyarısında da bulunan Tüfenkci, "Bu başarılar bizi rehavete kaptırmasın. Birbirimizle uğraşmaktan öte, fotoğraf siyasetinden öte, samimi olarak milletin yanında olduğumuz sürece, kulaklarımızı tıkamadığımız sürece, Allah'ın izniyle 2023'de de zafer bizim olacaktır" dedi.

AK Parti'nin başarısının Türkiye'nin başarısı olduğunu dile getiren Tüfenkci, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletle beraber hareket edersek hiçbir güç ve oyuna boyun eğmeyiz. AK Parti şimdiye kadar ciddi oyunları bozdu. Milleti düzlüğe çıkararak bu yaşanan ekonomik saldırılara da karşı yine büyük bir başarı ile çıkacağımıza inanıyorum. Türkiye ekonomik olarak da bu saldırılara karşı başarıyla çıkacaktır. Bunun emarelerini de şimdiden açıklanan verilere baktığımızda görüyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Bülent Tüfenkci, Battalgazi, AK Parti, Malatya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 16:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Kahtalı ve Tüfenkci'den Kahveci'ye hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika


Son Dakika

Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ havalandı Koronavirüs salgınından sonra yeni bir tehlike kapıda! İngiltere'de alkol bağımlılığı katlanarak arttı Teknoloji devi Apple yeni iPad'ini tanıttı! Eski modele fahiş zam geldi Roma, forma taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor Üzerine direğin düşmesi sonucu hayatını kaybeden çocuğun yakınları konuştu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Kutlubay: Son birkaç haftada vaka sayısında dikkat çekici bir artış var Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü Beyaz Saray'da Filistin'i yok sayan anlaşma! BAE ve Bahreyn, İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzaladı 9 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldüren şahıs, komşuları tarafından linç edildi Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı Fenerbahçe, Mandzukic ve Diego Costa transferlerini yalanladı Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1742 yeni vaka tespit edildi 9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı
Son Dakika: Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi 17,5 milyon euroya Lazio'ya gönderdi Son Dakika: Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi 17,5 milyon euroya Lazio'ya gönderdi         
18:17
Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Bennick Afobe, İstanbul'a geldi Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Bennick Afobe, İstanbul'a geldi         
17:34
Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok         
17:33
Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı         
17:28
Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor         
17:15
Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı         
16:06
Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu         
16:04
Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı         
15:52
Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya " Şeref yoksunu" diyen Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'ye çağrıda bulundu         
15:25
Kılıçdaroğlu, CHP'yi karıştıran Kılıçdaroğlu, CHP'yi karıştıran "Atatürk" tartışmasıyla ilgili sessizliğini bozdu         
15:17
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı         
14:55
Marmaris'e demir atan lüks yata 124 bin litre yakıt ikmali yapıldı Marmaris'e demir atan lüks yata 124 bin litre yakıt ikmali yapıldı         
14:49
PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu         
14:46
Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti         
14:46
Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu         
14:34
Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı         
14:22
Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı         
13:55
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü         
13:52
Lucas Biglia'yı kadrosuna katan Fatih Karagümrük, Avrupa basınının gündeminde yer aldı Lucas Biglia'yı kadrosuna katan Fatih Karagümrük, Avrupa basınının gündeminde yer aldı         
13:01
Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var         
12:38
Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor         
12:20
Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı         
11:47
Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada         
11:42
Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı         
11:24
Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor         
11:21
TFF, naklen yayın parasını ödemeyen beIN SPORTS'a ikinci ihtarı çekti! Süper Lig maçları yayınlanmayabilir TFF, naklen yayın parasını ödemeyen beIN SPORTS'a ikinci ihtarı çekti! Süper Lig maçları yayınlanmayabilir         
11:14
Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil         
10:27
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri         
10:23
Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı         
08:48
Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı         
08:16
Canan Kaftancıoğlu'nun Canan Kaftancıoğlu'nun "Atatürk" dememesi üzerine başlayan tartışmaya Kılıçdaroğlu müdahale etti         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2020 23:06:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Kahtalı ve Tüfenkci'den Kahveci'ye hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei