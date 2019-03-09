Son Dakika Haberleri: Milletvekili Kalaycı Seçim Çalışmaları İçin Seydişehir'de

Milletvekili Kalaycı Seçim Çalışmaları İçin Seydişehir'de

1 saat önce

MHP Milletvekili Mustafa Kalaycı partisinin seçim çalışmaları için Seydişehir'e geldi.

Milletvekili Kalaycı Seçim Çalışmaları İçin Seydişehir'de, System.String[]
MHP Milletvekili Mustafa Kalaycı partisinin seçim çalışmaları için Seydişehir'e geldi.

Kalaycının ilçeye gelişinde ilk durağı MHP ilçe teşkilatı binası oldu.

Burada MHP İlçe Başkanı Eyüp Gül ve Cumhur ittifakının belediye meclisi adayları ile görüştü.

Kalaycı burada yaptığı konuşmada parti olarak Seydişehir'de Mehmet TutalKonya büyükşehir de ise Uğur İbrahim Altay'ı destekleyeceklerini anımsatarak, "Genel başkanlarımızın Cumhur ittifakı oluşması sürecinde MHP tarafını yürütenlerin birisi de bendim. Pazarlık olmadı. Samimi ve dürüst bir şekilde ahlaki bir anlaşma yapılan anlaşma. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Vatan elden giderse ne yaparız. Bize düşen Cumhur ittifakının başarı için var gücümüzle çalışmaktır." dedi.

Kalaycı konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"15 Temmuz'da Başbakanı arayarak bu bir darbe girişimidir diye hükümeti uyaran Sayın Devlet Bahçeli oldu.

Allahın izni ve halkımızın feraseti ile bu darbe püskürtüldü. Daha sonra terörle mücadelede büyük başarı sağlandı. Yurt dışı operasyonları yapıldı. Elbette terörle mücadele MHP'nin desteği ile yürüyor."

Daha sonra Cumhur İttifakı'nın seçim irtibat bürosunu ziyaret eden Kalaycı, başkan adayı ve ilçe başkanları ile birlikte esnafları ziyaret etti.

Kalaycının ziyaret programına MHP Konya İl Başkanı Murat Çicek, MHYK üyesi Hüseyin Korkmaz da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:17 Kaynak: AA

Konya, MHP, Milletvekili, Seydişehir, Güncel
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