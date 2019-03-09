Milletvekili Kalaycı Seçim Çalışmaları İçin Seydişehir'de

MHP Milletvekili Mustafa Kalaycı
partisinin seçim çalışmaları için Seydişehir
'e geldi.
Kalaycının ilçeye gelişinde ilk durağı MHP ilçe teşkilatı binası oldu.
Burada MHP İlçe Başkanı Eyüp
Gül ve Cumhur ittifakının belediye meclisi adayları ile görüştü.
Kalaycı burada yaptığı konuşmada parti olarak Seydişehir'de Mehmet Tutal
'ı Konya
büyükşehir de ise Uğur İbrahim Altay
'ı destekleyeceklerini anımsatarak, "Genel başkanlarımızın Cumhur ittifakı oluşması sürecinde MHP tarafını yürütenlerin birisi de bendim. Pazarlık olmadı. Samimi ve dürüst bir şekilde ahlaki bir anlaşma yapılan anlaşma. Türkiye
zor bir süreçten geçiyor. Vatan elden giderse ne yaparız. Bize düşen Cumhur ittifakının başarı için var gücümüzle çalışmaktır." dedi.
Kalaycı konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
"15 Temmuz'da Başbakanı arayarak bu bir darbe girişimidir diye hükümeti uyaran Sayın Devlet Bahçeli
oldu.
Allahın izni ve halkımızın feraseti ile bu darbe püskürtüldü. Daha sonra terörle mücadelede büyük başarı sağlandı. Yurt dışı operasyonları yapıldı. Elbette terörle mücadele MHP'nin desteği ile yürüyor."
Daha sonra Cumhur İttifakı'nın seçim irtibat bürosunu ziyaret eden Kalaycı, başkan adayı ve ilçe başkanları ile birlikte esnafları ziyaret etti.
Kalaycının ziyaret programına MHP Konya İl Başkanı Murat Çicek, MHYK üyesi Hüseyin Korkmaz
da eşlik etti.