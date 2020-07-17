Milletvekili Kara: "50 kişiden az işçisi olan işyeri için hekim istihdamı ertelensin" - Son Dakika

Milletvekili Kara: "50 kişiden az işçisi olan işyeri için hekim istihdamı ertelensin"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, 50 kişiden az işçisi olan işyeri için hekim istihdam etme şartının ertelenmesini istedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, 50 kişiden az işçisi olan işyeri için hekim istihdam etme şartının ertelenmesini istedi.

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MHP Konya Milletvekili Esin Kara, 7033 Sayılı Kanun ile 6331 Sayılı Kanun'un 38'inci maddesinin değiştirilerek, kamu kurumları ve 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin alınması amacıyla İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi ile çalışma zorunluluğu getirildiğini, firmaların bu uygulamaya 01 Temmuz 2020 tarihi itibari ile geçiş yapmak zorunda olduğunu hatırlattı.


Pandemi süreci nedeniyle işlerinde aksama yaşanan işletmeler için ek maliyet anlamına gelen iş güvenliği uzmanı ile çalışma zorunluluğunun ertelenmesine yönelik talepte bulunan Milletvekili Kara, yazılı soru önergesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a, "Pandemi süreci nedeniyle işlerinde aksama yaşanan işletmeler için ek maliyet anlamına gelen işyeri hekimi ile çalışma zorunluluğunun ertelenmesine yönelik bir uygulama yapılması planlanmakta mıdır? C sınıfı olarak adlandırılan ve az tehlikeli iş sınıfı anlamına gelen sınıflarda hizmet veren işletmeler için işyeri hekimi ile çalışma zorunluluğunun yerine maliyeti azaltıcı yönde bir uygulama yapılması planlanmakta mıdır? Az tehlikeli iş sınıfında hizmet veren ve mal üreten işletmeler için bu uygulamaya yönelik bakanlığınız tarafından destek ödemesi yapılmasına yönelik bir çalışma planlanmakta mıdır?" diye sordu. - KONYA

Tülin Erkal Kara, Milletvekili, Konya, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Kara: '50 kişiden az işçisi olan işyeri için hekim istihdamı ertelensin' - Son Dakika

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