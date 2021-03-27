Milletvekili Karadeniz, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 8 Nisan'da Sinop'a geleceğini söyledi - Son Dakika

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sinop'ta muhtarlarla bir araya geleceğini belirtti.

Karadeniz, partisinin Boyabat İlçe Başkanlığında yaptığı açıklamada, 8 Nisan Perşembe günü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Sinop'u ziyaret edeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla yapacağı toplantıya tüm muhtarları davet eden Karadeniz, "Toplantıya katılın, sorunlarınızı dile getirin. Devletten ne istiyorsunuz, söyleyin. Genel başkanımızın çözüm önerilerini dinleyin. Biz iktidar olduğumuzda hiçbir muhtara, 'Senin siyasi görüşün nedir, hangi partidensin, bu köyde hangi partiye kaç oy çıkmış' diye sormayacağız. Herkesin görüşüne saygılıyız. Biz, köyün sorunu nedir, onu soracağız ve elimizden geldiğince en kısa sürede çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karadeniz, Sinop ve ilçelerinin sorunlarının çözümü için iktidar ve muhalefet yetkilileri el birliği içinde çalışılması gerektiğini vurgulayarak, "Biz Sinop ve ilçelerine yapılacak yatırımlar ve sorunların çözümü için iktidar yetkililerine her desteği vermeye hazırız. Pandemi nedeniyle küçük esnafımız büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Esnafımız kepenk kapatacak, batacak durumdadır. Devlet bu günler için vardır, esnafımız bu güne kadar devletine vergilerini ödeyerek bağlılığını göstermişse, bugün de devlet vatandaşına bağlılığını göstermelidir." dedi.

Çiftçinin ve tarım üreticilerinin de sıkıntıda olduğunu anlatan Karadeniz, "Hükümet kuru baklagillerde gümrük vergisini sıfırlayarak ithalatçıya ve yabancı devletlerin çiftçisine destek vermiş oluyor. Girdi fiyatları öyle arttı ki, çiftçimiz masrafını kurtarmıyor diye tarlasını ekemiyor. İthalatçılar para kazanıyor. Çiftçimize destek veremezsek, traktörüne tarlasına haciz gelecek." diye konuştu.

Karadeniz, Türkiye ve dünyadaki tüm Müslümanların Berat Kandili'ni de kutladı.

Toplantıya CHP İlçe Başkanı Hasan Sıtkı Mor, Boyabat Merkez ve Köy Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Sakacı da katıldı.