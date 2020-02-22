Milletvekili Karahocagil'den esnaf ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Karahocagil'den esnaf ziyareti - Son Dakika

Milletvekili Karahocagil'den esnaf ziyareti

6 saat önce

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, esnaf ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Karahocagil'den esnaf ziyareti, System.String[]

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, esnaf ziyaretinde bulundu.

Gümüşhacıköy Cumhuriyet Meydanı'nda esnaf ile bir araya gelen Karahocagil, istek, talep ve sorunları dinledi.

Karahocagil, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, esnaf için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söyledi.

Esnafla bir araya gelerek onların sorunlarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini dinlediklerini anlatan Karahocagil, işlerinde kolaylık ve hayırlı kazançlar diledi.

Ziyaretlerde Karahocagil'e Ak Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, İlçe Başkanı Yakup Doluel, İl Genel Meclis Üyesi Cahit Çelik ve partililer eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:34 Kaynak: AA
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