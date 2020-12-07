Milletvekili Karahocagil koronadan ölen amcasının kitabını MHP lideri Bahçeli'ye hediye etti - Son Dakika

Milletvekili Karahocagil koronadan ölen amcasının kitabını MHP lideri Bahçeli'ye hediye etti
07.12.2020 21:42
AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, korona virüse yenik düşen amcası Seyfeddin Karahocagil'e ait şiir kitabını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye etti.
AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, korona virüse yenik düşen amcası Seyfeddin Karahocagil'e ait şiir kitabını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye etti.
Hasta yatağında çıkan 'Karahoca Divanı' adlı şiir kitabına kavuştuktan 3 gün sonra 24 Kasım'da hayatını kaybeden 80 yaşındaki emekli öğretmen Seyfeddin Karahocagil'e ait "Vur Mehmedim" adlı şiirin MHP lideri Bahçeli tarafından bir mitinginde seslendirildiğini anımsatan Milletvekili Karahocagil, "Amcam hayatta olsaydı imzalı kitabını kendisi takdim edecekti. Vasiyet bildik. Sayın Devlet Bahçeli'ye kitabı takdim ettik" ifadelerini kullandı.
Karahocagil, kitabı Bahçeli'ye verdiği anların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. - AMASYA
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