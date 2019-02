Milletvekili Karahocagil: "Vatandaşlarımızın Güvenini Bir Kez Daha Perçinleyeceğimizden Eminiz"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Bugüne kadar Türkiye'nin her noktasında, her şehrinde bu ülkeye hizmet eden AK Parti'nin gücünü ve iktidarını hisseden vatandaşlarımızın bize olan güvenini bir kez daha perçinleyeceğimizden eminiz" dedi.

Hizmetin sadece yol, baraj, köprü, asfalt ve kanalizasyon yapmak olmadığını, önemli olanın mahallede, sokakta aç olana, açıkta olana, hastası ve huzursuzluğu olana, evde bakıma ihtiyacı olana dokun olduğunu vurgulayan Milletvekili Karahocagil, "Asıl olan gönüllere girmektir. Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İstanbul'da başlattığı gönül belediyeciliğini Cumhur İttifakı vesilesiyle yaygınlaştırarak her gönle girmeyi istiyoruz. Bu yüzden eksiğimiz de hatamız da olsa bunu tamamlamak için büyük bir azimle çalışmak için sizlerin huzurundayız. Önümüzdeki 2 ay boyunca vatandaşlarımızla, sevenlerimizle ve gönüldaşlarımızla beraber olacağız. AK Parti olarak şehirlerimize ve onlara hizmet için kurulmuş olan belediyelerimize çok büyük önem veriyoruz. Belediyecilikteki tecrübemizi ve birikimimizi sürekli zenginleştirerek, geliştirerek, büyüterek tüm Türkiye'nin hizmetine sunduk. Milletimizin 31 Mart'ta göstereceğine inandığımız teveccühle devam etmek istiyoruz. Bunu bilen, gören, tanık olan milletimizin önümüzdeki seçimlerde tercihini yine hizmet siyasetinden yana kullanarak AK Parti'yi sandıktan açık ara birinci parti olarak çıkartacağına inanıyorum" diye konuştu.



"Cafer Özdemir Amasya'nın mimarı"



Gönül belediyeciliği ekseninde Amasya'ya hizmete devam etmeyi sürdürmek istediklerini anlatan Karahocagil, "Arkadaşlarımızla birlikte inşallah gayret edeceğiz. Bu konuda en büyük yardımcımız da teşkilatlarımızdır. İl merkezimiz de Cafer Özdemir önderliğinde Amasya Belediyesi gerçekten 10 yıldır çok önemli projelere imza atmıştır. Bunu trafikten, eğitime, sosyal, kültürel, sportif alanlarda, ilimizin geleceğine damga vuran mega projeler de her alanda görmekteyiz. Gerçekten Cafer Özdemir Amasya'nın mimarı olmuştur. 10 yıl öncesi ile bu günün Amasya'sı kıyaslanamayacak değişim ve gelişim göstermiştir. Bu istikrarı gören ve her gittiğimiz yerde memnuniyetine şahit olduğumuz vatandaşlarımızın Cafer Özdemir ile hizmete devam diyeceğine gönülden inanıyoruz" şeklinde konuştu. - AMASYA

