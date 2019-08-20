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Milletvekili Karaman'ın acı günü

1 saat önce

Hayatını kaybeden AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın kayınpederi Recep Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.

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Hayatını kaybeden AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın kayınpederi Recep Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Günalan Köyünde düzenlenen cenaze merasimine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, bazı kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vefat eden Recep Şahin'in naaşı, Günalan Köyü Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze töreninin ardından İsmet Yılmaz, Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve beraberindeki heyet Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve cenaze yakınlarına taziyede bulunarak, sabırlar dilediler. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:12 Kaynak: İHA
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