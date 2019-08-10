Milletvekili Karasu şehidin kardeşinin sünnet törenine katıldı
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CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 Eylül 2012'de çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Çetin Doğan'ın kardeşi Umut Çetin Doğan'ın sünnet törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:52 Kaynak: AA
CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu
, Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde 9 Eylül
2012'de çıkan çatışmada şehit olan Piyade
Er Çetin Doğan
'ın kardeşi Umut Çetin Doğan'ın sünnet törenine katıldı.
Belediye Düğün Salonunda düzenlenen sünnet törenine katılan Karasu, şehit babası Haydar Doğan ve ailesini tebrik etti.
Bir süre baba Haydar Doğan ile sohbet eden Karasu, Türkiye
Cumhuriyetinin bütünlüğünü korumak için canını feda ederek şehit olan Çetin Doğan'ı minnetle andığını söyledi.
Sünnet programına Zara Kaymakam Vekili Hasan Meşeli
, Belediye Başkanı Fatih Çelik
, eski belediye başkanları Sayıt Ahmet Pala
, Hüsamettin Gürsoy
, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal ve kurum amirleri katıldı.
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