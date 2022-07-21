Milletvekili Karayel, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'ni ziyaret etti

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'ni ziyaret etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Ziyarette, Kurban Bayramı ve hayır kurumlarının çalışmaları, 15 Temmuz darbe kalkışmasının yıl dönümünde yapılan etkinlikler, hayat pahalılığı ve hükümetin konuyla ilgili çözüm arayışları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Temmuz Cumartesi günü Kayseri'ye yapacağı ziyaret gibi konular görüşüldü.

Taş, ziyaretten memnun kaldıklarını belirtti.

Karayel de Taş'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarı diledi.