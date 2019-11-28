Milletvekili Karayel, Strazburg'da temaslarda bulundu

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu üyeleri ile temaslarda bulundu.

Karayel, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu Genel Kurul çalışmalarını izlemek ve Avrupa Parlamentosu üyeleri ile temaslarda bulunmak üzere Strazburg'a gittiklerini belirtti.

Toplantıda Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere, Barış Pınarı Harekatı, yargı reformu paketi ve TBMM çalışmaları gibi konuların ele alındığını dile getiren Karayel, ayrıca İspanya, Bulgaristan, Belçika, Birleşik Krallık, Hollanda, Almanya, Litvanya, Çekya, Fransa, Estonya, Hırvatistan, Lüksemburg, Avusturya, Romanya parlamenterleri ile görüşmelerde bulunduğunu ifade etti.

Ziyarete, AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar da katıldı.