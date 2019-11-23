Son Dakika Haberleri: Milletvekili Kartal'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı
Son Dakika Güncel Milletvekili Kartal'dan '24 Kasım Öğretmenler Günü' mesajı - Son Dakika

Milletvekili Kartal'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

6 saat önce

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Kartal'dan

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Milletvekili Kartal mesajında, "Milletlerin gelişmelerinde ve daha sağlıklı daha güvenli bir ortamda varlıklarını sürdürmelerinde belirleyici unsur olan eğitim, ülkemizin dünyadaki konumu ve refahı açısından büyük önem arz etmektedir. Toplumumuzda anne-baba kutsallığı ile eş değerde tutulan öğretmenlerimiz; çocuklarımızın zihinsel ve kişilik olarak yarınlara hazırlanmasında, hızla gelişen ve değişen dünyayı bilgi ve donanım olarak yakalamasında, milli ve manevi değerlerin kazanılmasında, okuyan, düşünen, araştıran bireyler olarak yetişmelerinde çok önemli roller üstlenmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle, Ülkemizin bugün geldiği noktada büyük emeği bulunan bütün eğitimcilerimizi saygı ve minnetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin "24 Kasım Öğretmenler Gününü" en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer vedi. - VAN

Milletvekili, Kartal, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:39 Kaynak: İHA
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