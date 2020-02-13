Son Dakika › Politika › Milletvekili Kartal'dan 'et ve süt kombinesi' müjdesi - Son Dakika
Milletvekili Kartal'dan 'et ve süt kombinesi' müjdesi
6 saat önce
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 'et ve süt kombinesi'nin nisan ayında test aşamasını tamamlayacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:01 Kaynak: İHA
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 'et ve süt kombinesi'nin nisan ayında test aşamasını tamamlayacağını duyurdu.
Sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulunan İrfan Kartal, Van halkına bir müjde daha verdi. Kartal, bugün gerçekleştirmiş olduğu Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ziyareti esnasında çeşitli görüşmeler yaptığını belirterek, "Görüşmeler sonucunda Van'ımızda yapımı tamamlaman et ve süt kombinesi için nisan ayında test aşamasının tamamlayacak, akabinde ise seri üretime başlanacak. Van'ımıza ve tüm halkımıza hayırlı olsun" dedi. - VAN
Son Dakika İYİ Parti'de istifa depremi! Tuba Vural Çokal'ın ardından iki kişi daha istifa etti CHP'de CNN Türk boykotunu delen Ümit Kocasakal ve İrem Çiçek disipline sevk edildi 5 yıl sonra bir ilk! Meral Akşener ve Devlet Bahçeli, tokalaştı İmamoğlu, Bayrampaşa'daki Atatürk heykelini "değiştirin" dedi