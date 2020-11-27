Milletvekili Kartal'dan Uluşar Mahallesi'ne içme suyu müjdesi - Son Dakika

Milletvekili Kartal'dan Uluşar Mahallesi'ne içme suyu müjdesi
27.11.2020 10:20
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Muradiye ilçesinin Uluşar Mahallesi'nin içme suyuna kavuştuğunu söyledi.
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Muradiye ilçesinin Uluşar Mahallesi'nin içme suyuna kavuştuğunu söyledi.
Milletvekili Kartal, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Muradiye ilçemiz Uluşar Mahallemiz Zincirli mezrası için VASKİ Genel Müdürlüğümüz ile ortak çalışmalarımız sonucu 2 bin 100 metre içme suyu hattının tamamlanmasıyla birlikte mahallemiz içme suyuna kavuşmuş oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.
Mahalle sakinleri tarafından uzun süredir beklenen bu müjdenin İrfan Kartal tarafından verilmesi ise büyük bir sevinçle karşılandı. - VAN
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