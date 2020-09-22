Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor" - Son Dakika

Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, 1453 konutlarında oturan semt sakinlerinin sorunlarının çözülmesi ve gerekli altyapı çalışmalarının yapılması gerektiğini belirterek, bölgede yaşayan vatandaşların mağdur edildiğini söyledi.

Milletvekili Kasap:

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, 1453 konutlarında oturan semt sakinlerinin sorunlarının çözülmesi ve gerekli altyapı çalışmalarının yapılması gerektiğini belirterek, bölgede yaşayan vatandaşların mağdur edildiğini söyledi.

Kentsel dönüşüm proje halindeyken verilen vaatlerin yerine getirilmediğini dile getiren Kasap, "yerel yöneticiler bize laf yetiştireceklerine bölgede yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeli" dedi.

Birçok dairenin dolmasına ve yaklaşan soğuk günlere rağmen 1453 konutlarında doğalgaza ulaşımın olmadığını ifade eden Kasap, semte bir an önce okul ve camii yapılması gerektiğini, en yakın sağlık kuruluşunun TOKİ ASM olduğunu ve semt sakinlerinin halk otobüs sayısının yetersiz ve düzensiz olmasından ve birçok apartmanda asansör bulunmadığından şikayetçi olduklarını dile getirdiklerini ifade etti. Kasap, "19 Eylül Cumartesi günü 1453 konutlarında oturan vatandaşlarımızı ziyaret ettim. En büyük sorunları doğalgaz olmaması. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız su ısıtıcı yardımıyla banyo yaptıklarını, yüksek meblağlarda ortak gider masrafı ödediklerini, özellikle okullar açıldıktan sonra ulaşımın büyük bir problem yaratacağını söylüyorlar. Semt sakinleri sokak aydınlatmalarının yer yer eksik olduğunu ve mahalle bekçisi talebinde de bulunduklarını ifade ettiler. Tüm bu olumsuzluklara rağmen bölgede yaşayan vatandaşlarımızın sorunları hala çözülebilmiş değil. Yerel yöneticiler bize laf yetiştireceğine sorumluluklarını yerine getirmeli ve 1453 konutlarında yaşayan vatandaşlarımızın sorununu çözmeli" diye konuştu. - KÜTAHYA

Milletvekili, Kütahya, Kasap, 1453, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milletvekili Kasap: '1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor' - Son Dakika

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