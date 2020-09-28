Milletvekili Kasap: "Kütahya'da 9 ayda 535 iş yeri kapandı" - Son Dakika

Milletvekili Kasap: "Kütahya'da 9 ayda 535 iş yeri kapandı"

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, il genelinde toplam 48 Esnaf Sanatkar Odası'nın bulunduğunu, bu odalara kayıtlı toplam 16 bin 102 esnaf ve sanatkarın faaliyet gösterdiğini, yılbaşından beri Kütahya'da toplam 535 işyerinin kapandığını bildirdi.

Milletvekili Kasap:

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, il genelinde toplam 48 Esnaf Sanatkar Odası'nın bulunduğunu, bu odalara kayıtlı toplam 16 bin 102 esnaf ve sanatkarın faaliyet gösterdiğini, yılbaşından beri Kütahya'da toplam 535 işyerinin kapandığını bildirdi.

Kasap, Korona virüs (Covid-19) nedeniyle üniversitelerin ve okulların açılmıyor olmasından kaynaklı olarak esnafın yaşadığı sorunlarla esnafın talep ve beklentilerinin tespiti amacıyla Kütahya'da saha çalışması gerçekleştirdiğini ifade etti.

Kasap, Kütahya Dumlupınar Üniversitesine kayıtlı toplam öğrenci sayısının 46 bin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda ise toplam 99 bin 749 öğrencinin eğitim gördüğünü ancak okulların (Covid-19) nedeniyle açılmıyor olmasından kaynaklı Kütahya esnafını ayakta tutan öğrencilerin yokluğundan esnafın çok zor günler geçirdiğini söyledi.

"Kütahya'da 16 bin 102 esnaf ve sanatkarın var"

Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği, Bakkallar Esnaf Odası, Minibüsçüler, Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Esnaf Odası, Lokantacılar Odası ile Elektrik ve Elektronik Teknisyenleri Odasını ziyaret eden Kasap, il genelinde toplam 48 Esnaf Sanatkar Odası'nın bulunduğunu, bu odalara kayıtlı toplam 16 bin 102 esnaf ve sanatkarın faaliyet gösterdiğini, yılbaşından beri Kütahya'da toplam 535 işyerinin kapandığını belirterek, "İlimizin esnaf ve sanatkarına baktığımızda ülke geneline hakim olan sorunların Kütahya'da daha ağır hissedildiği bir gerçektir. Pandemi sürecinde öncelikle okulların kapalı kalması servis şoförü, kırtasiyeci, konfeksiyoncu ve kantinci esnafını ilk sırada etkilemiştir. Özellikle servisçi ve kantinci esnafı hiç çalışmadığı halde sigorta primleri ve vergileri devam etmektedir. Kütahya'da bu dönemde üniversite öğrencilerinin olmayışı da bilhassa lokanta, kafeterya ve pastane işletmecisini etkilemiştir. Kütahya'da kültürel turizm ve sağlık turizmi açısından turizm bitmiş durumdadır. Kaplıcalar, hamamlar bu dönemde sıkıntı çekmektedir. Büyük oranda turizme bağlı olarak iş yapan çinici esnafı da bu dönemden en çok etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Berber/kuaför, lokanta gibi sektörlerde tek kullanımlık malzeme zorunluluğu sebebiyle artan maliyetler karşılanamamaktadır. İl genelinde yurtlar kapalı, 3000 civarında öğrenci apart ve dairesi boştur. Halk otobüsleri de müşteri sayısının yarı yarıya azalmasından dolayı zarar etmektedir. Kantin esnafı kiralarını ödeyememekte, kahvehaneler siftah dahi yapamaz haldedir. Kırtasiyeciler büyük marketlerden dolayı iş yapamamakta, servisçiler evine ekmek dahi götüremez duruma gelmiştir" diye konuştu.

"Esnafımıza en az 2 yıl ve geri ödemesiz olacak şekilde faizsiz kredi imkanı sağlanmalı"

Kütahya'da faaliyette bulunan esnafın zaten var olan ekonomik buhrandan kaynaklı zor günler geçirdiğini bir de üstüne yaşanan pandemiden ve okulların kapalı olmasından dolayı çok daha zor günler yaşayan esnafın sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirten Kasap, esnafın talep ve beklentilerine ilişkin şunları söyledi: "Kütahya'da belediye tarafından esnaftan alınan ilan ve reklam vergisinin alınmaması çok önemli. Özelikle esnafın BAĞ-KUR, SGK prim borçları ve maliye borçlarının ötelenmesi ve taksitlendirilmesi elzemdir. Öğrenci servisi/ Servis Aracı İşletmenliği yapan esnaflarla halk otobüslerine yakıt desteği ve motorlu taşıtlar vergisi istisnası sağlanması bu esnafımıza can suyu olacaktır. Kütahya'da çok sık duyduğumuz ve esnafımızın sürekli şikayet ettiği diğer bir husus küçük esnafa salgın dolayısıyla yapılan kontrollerde özelikle lokantacılar, gözlemeciler ve tostçulara denetim elemanları tarafından 3.150 TL sık sık yersiz ceza kesilmesinin önüne geçilmesidir. Bu esnaflarımıza ceza kesilerek değil, uyarılarda bulunularak bilgilendirilerek işlem yapılmasının sağlanması zaten zor durumda olan esnafa kolaylık sağlayacaktır. Yine kredi kullanarak ayakta kalmaya çalışan esnafların kredi borçlarının pandemi süreci bitinceye, hayat normale dönünceye kadar ertelenmesi kritik önemdedir. Kütahya'da faaliyette bulunan esnafımıza en az 2 yıl ve geri ödemesiz olacak şekilde faizsiz kredi imkanı sağlanması ve bu krediye erişim şartlarının kolaylaştırılması şarttır. Bu sorunların çözümü için esnafımızın yanında olmaya onların sesi olmaya devam edeceğiz." - KÜTAHYA

Milletvekili Kasap: Kütahya'da 9 ayda 535 iş yeri kapandı
Milletvekili Kasap: Kütahya'da 9 ayda 535 iş yeri kapandı

Milletvekili, Kütahya, Esnaf, Kasap, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 12:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milletvekili Kasap: 'Kütahya'da 9 ayda 535 iş yeri kapandı' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Juventus'lu Ronaldo, 14 yıl üst üste en az 30 gol atan ilk futbolcu oldu Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Ermenistan, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu
Eski Galatasaraylı Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Eski Galatasaraylı Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük'e transfer oldu         
18:46
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar         
18:07
Son Dakika: Meclis'ten Ermenistan'a ortak tepki: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir Son Dakika: Meclis'ten Ermenistan'a ortak tepki: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir         
17:15
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı         
17:03
Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile görüşüyor Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile görüşüyor         
16:41
Evliliğine ikinci şansı veren Beren Saat, Instagram'dan Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını sildi Evliliğine ikinci şansı veren Beren Saat, Instagram'dan Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını sildi         
15:36
Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı         
15:05
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı         
08:20
Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 18:55:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Kasap: "Kütahya'da 9 ayda 535 iş yeri kapandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei