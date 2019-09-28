Milletvekili Kasap'tan Rektör Uysal'a ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.



Ziyarette Rektör Uysal'a, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Atilla Batur ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Miktat Bektaş da eşlik etti. Sohbet şeklinde geçen görüşmede Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Rektöre yeni görevinin hayırlı olması dileklerini iletti.



Rektör Uysal, Milletvekili Kasap'a ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - KÜTAHYA