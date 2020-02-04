Milletvekili Kasap, TBMM'ye Kütahya için 'Deprem araştırma önergesi' verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Kasap, TBMM'ye Kütahya için 'Deprem araştırma önergesi' verdi - Son Dakika

Milletvekili Kasap, TBMM'ye Kütahya için 'Deprem araştırma önergesi' verdi

6 saat önce

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası olası bir depreme karşı, ikinci derece riskli deprem bölgesi olan Kütahya için TBMM'ye 'Araştırma önergesi' verdi.

Milletvekili Kasap, TBMM'ye Kütahya için 'Deprem araştırma önergesi' verdi, System.String[]

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası olası bir depreme karşı, ikinci derece riskli deprem bölgesi olan Kütahya için TBMM'ye 'Araştırma önergesi' verdi.


Kasap, Kütahya'nın da Türkiye'nin birçok bölgesi gibi deprem riski yüksek illerin başında geldiğini hatırlatarak, olası bir deprem ihtimaline karşı Kütahya'da ve komşu illerde gerekli önlemlerin alınması, deprem yönetmeliğine uygun olmayan yapıların tespiti ile sorunların tespit edilerek neler yapılabileceğinin tespit edilmesi amacıyla Meclis Araştırma komisyonu kurulması gerektiğini belirtti.


Kasap, Kütahya Gediz- Emet Fay Zonu, Simav Fay Zonu ve Kütahya Fay Zonu'nun denetlediği Kütahya deprem yöresi, Kuzey Anadolu Fay Zonu ve Gediz Graben Sistemi ile Sultandağı Fay Zonu ve Eskişehir Fay Zonu gibi komşu illerdeki fay zonlarının deprem tehditi altında olduğunu ve bu özellikleriyle de Kütahya'nın Batı Anadolu'nun en önemli deprem yörelerinden birisi durumunda olduğunu belirtti.


Kasap, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Kütahya'da deprem yönetmenliğine uygun olmayan yapıları belirlemesi ve gereken önlemleri alarak olası bir depremde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için harekete geçmeye çağırdı. Aynı acıların bir daha yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Kasap, vermiş olduğu Meclis Araştırma Önergesi'nin kabul edilmesinin önemine dikkat


çekerek, zaman kaybetmeden tüm Türkiye'nin depreme karşı hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:31 Kaynak: İHA
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